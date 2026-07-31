İrem Helvacıoğlu Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Tepkisine dikkat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadeye çağrılan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek ifade verdi.

TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu adliye girişinde basın mensupları tarafından görüntülendi. Savcılık katına çıkmak için asansör bekleyen Helvacıoğlu, basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.

Ünlü oyuncunun, bir muhabirin sorusuna verdiği tepki ise dikkat çekti.

İFADESİNDE NE DEDİ?

İrem Helvacıoğlu’nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Haluk Levent’i 2021 yılında İzmir’deki orman yangınları esnasında tanıdığını, ancak aralarında yakın bir ilişki olmadığını ve yaklaşık 2-3 yıldır görüşmediklerini aktardı.

"MADDİ BAĞIŞ YAPMADIM"

Deprem süresince Ahbap’a herhangi bir maddi bağış yapmadığını belirten ünlü oyuncu, firmalarla görüşüp çocuk bezi ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesine aracılık ettiğini belirtti. İhtiyaç duyulan bölgelerle uygun fiyat veren firmaları dernek yetkililerine söylediğini aktaran Helvacıoğlu, satın alma ve sevkiyat işlemlerini ise dernek yetkililerinin yürüttüğünü ifade etti.

Yardımların gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığını kendileri gibi gönüllülerin bilmesinin mümkün olmadığını belirten ünlü oyuncu, yalnızca dernek yetkililerinden gelen bilgiler ve depremzedelerin sosyal medya paylaşımları üzerinden bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

"CEZALANDIRILMALARINI YÜREKTEN İSTERİM"

Hiçbir paylaşımında devlet kurumlarını hedef almadığını söyleyen Helvacıoğlu, Kızılay ve AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarının yardım faaliyetlerini desteklemeye çalıştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken kaynakları kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını yürekten isterim.” dedi.