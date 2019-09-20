Son Dakika Haberleri: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Metin Akay atandı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Metin Akay atandı

1 saat önce

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi yayımlandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Metin Akay atandı, System.String[]

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Metin Akay atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine Bingöl Emniyet Müdürü Metin Akay getirildi. Diğer yandan, bir süredir Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmekte Halil Turan Erol ise Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) emrine atandı.


Metin Akay kimdir?


1964 yılında İzmir'de doğdu. İlkokul ve ortaokulu İzmir'de okudu. 1983 yılında Polis Kolejinden, 1987 yılında Polis Akademisinden mezun oldu.


Sırasıyla; 1987-1991 yılları arasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 1991-1996 yılları arası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, 1996-2002 yılları arası İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2002-2006 yılları arası Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 2006-2008 yılları arası Şanlıurfa ili Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2008-2010 yılları arası Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yaptı.


2010 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek EGM Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişliği görevini üstlenen Akay, 27 Ekim 2016 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.


Son Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Akay, evli ve 3 çocuk babasıdır. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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