İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile normalleşmenin "vakit alacağını" söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile normalleşmenin "vakit alacağını" söyledi

30.05.2022 18:21
İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile normalleşmenin "vakit alacağını" söyledi

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşmesi üzerinde çalıştıklarını ancak bunun vakit alacağını ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşmesi üzerinde çalıştıklarını ancak bunun vakit alacağını ifade etti.

Lapid, ülke basınında çıkan "İsrailli yetkililerin Suudi Arabistanlı muhataplarıyla iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması üzerine görüşmeler yaptığı" yönündeki haberlere dair İsrail ordu radyosuna konuştu.

Riyad ve Tel Aviv arasında normalleşmenin "belki de üç dışişleri bakanı sonra gerçekleşebileceğini" dile getiren Lapid, son dönemde İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e işaretle "Bu geçen sefer olduğu gibi olmayacak. Bir sabah uyanıp bir anda sürprizle karşılaşmayacağız." diye konuştu.

Lapid, Suudi Arabistan ile normalleşmenin "çıkarlarına olduğunu" bunun "uzun ve dikkatli bir süreç" olduğunu belirterek, ABD ve Körfez ülkeleriyle bu konu üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan, "Filistin barışını" şart koşuyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomi Forumu'na katıldığı sırada ülkesinin İsrail ile normalleşmesine ilişkin bir soruya, Riyad'ın "Filistin konusu çözülmeden İsrail ile ilişki tesis etmeyeceği" yanıtını vermişti.

Bin Ferhan, Filistin meselesine çözüm ve İsrail'in tüm Arap ülkeleriyle normalleşmesini içeren Arap Barış Girişimi'ni Suudi Arabistan'ın başlattığını ve buna liderlik etmeyi sürdüreceğini aktarmıştı.

Suudi Arabistan liderliğinde 2002'de başlatılan Arap Barış Girişimi, "İsrail'in 1967 sınırlarına çekilmesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve Filistinli mülteciler konusunda adil bir çözüm bulunması" karşılığında İsrail'in tüm Arap ülkeleriyle ilişki tesisini öngörmüştü.

Taraflardan gelen karşılıklı mesajlara rağmen somut bir anlaşma sağlanamamıştı.

İsrail basınında Suudi Arabistan temaslarına ilişkin haberler

İsrail basınında, son dönemde İsrail ve ABD'den yetkililerin Suudi Arabistanlı muhataplarıyla "normalleşme" konusunda görüşmeler gerçekleştirdiğine ilişkin çok sayıda haber yer almıştı.

Görüşmelerdeki başlıklar arasında Suudi Arabistan'ın İsrail'den kalkan tüm uçaklara hava sahasını açması ve İsrail'den hacca giden Müslümanlar için doğrudan uçuşlara izin verilmesinin yer aldığı basına yansımıştı.

İran'ın bölgedeki rolüne ilişkin ortak görüşü paylaşan İsrail ve Suudi Arabistan arasında iddia edilen temasların, ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran sonuna doğru İsrail ve Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleştiğine dikkat çekilmişti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile normalleşmenin 'vakit alacağını' söyledi - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:54 Kocasını aldatıp cinsel ilişkiye giren kadın, eve baskın yiyince bornozla yakalandı! Sevgilisi balkondan atladı
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile normalleşmenin "vakit alacağını" söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement