İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

04.01.2026 10:59
İstanbul Boğazı'nda Ortaköy açıklarında denizde ilerleyen geminin kaptanı, su üstünde hareketsiz duran bir kişiyi fark edince, "Canlı mısın? Hey! Yaşıyor musun?" diyerek seslendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin bota alarak karaya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazenin 63 yaşındaki Emin Şimşek'e ait olduğu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği belirlendi.

İstanbul Boğazı Ortaköy açıklarında 31 Aralık Çarşamba günü saat 13.45 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre denizde gemiyle ilerleyen kaptan, suyun üstünde hareketsiz duran bir kişi olduğunu gördü.

"HEY! YAŞIYOR MUSUN?"

İddiaya göre ellerinin hareket ettiğini fark etmesi üzerine kaptan denizdeki kişiye, "Canlı mısın? Hey! Yaşıyor musun?" diye seslendi. Yanıt alamaması üzerine kaptan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu.

KÖPRÜDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETMİŞ

Kısa sürede Ortaköy açıklarına gelen ekipler, su üstünde hareketsiz halde bulunan kişiyi tekneye aldı ardından da Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde erkek olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Emin Şimşek

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ölen kişinin Emin Şimşek (63) olduğu belirlendi. Şimşek'in öğle saatlerinde Murat T.'ye (35) ait 34 PN 5707 plakalı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne geldiği ve araçtan inerek korkulukları aştığı ardından da atladığı ortaya çıktı.

Şimşek'in cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

