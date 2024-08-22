İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde? - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

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İBB'nin yetki sahasında yer alan İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen kaçak bir villanın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Çivi bile çakılması yasak olan bölgede Rus oligark Boris Borisenko'ya ait olan arsada yükselen inşaata yapım izninin nasıl verildiği merak konusu oldu. Daha önce defaatle kaçak yapılarla mücadele edeceğini açıklayan İmamoğlu'nun ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu yapıya nasıl müsaade ettiği ise bilinmiyor.

22.08.2024 17:15  Güncelleme: 17:27
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İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatının izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.

BÖLGE İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Bölgedeki imar yetkisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi. Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa için İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada inşaatın 16 Ağustos'ta mühürlendiği ifade edildi. Ancak inşaat alanındaki çalışmaların olay patlak verene kadar devam ettiği ve bakanlık ekiplerinin gelmesinin ardından durdurulan inşaatta çalışan işçilerin polis nezaretinde alandan çıkarıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

İşçiler, basın mensuplarına, inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve bu sabaha kadar da çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, inşaat alanından ayrılırken konuyla ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

RUS OLİGARKA PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLDİ?

Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, geçtiğimiz yıl Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi olan Boris Borisenko'nun bu arazi ve villalar için 26 milyon dolar ödediği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

PEKİ İMAMOĞLU VE DEDETAŞ BU İŞİN NERESİNDE?

Son olarak Çekmeköy'deki kaçak yapıların yıkımı için talimat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Boğazı'nın kalbine saplanan bu hançere nasıl göz yumdukları ise bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere ikili, bir araya geldiklerinde sık sık tekne ile boğaz turu yapıyor.

İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

İNŞAAT DURDURULDU

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Alanın İBB sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

İstanbul Boğazı\'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

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Son Dakika Emlak İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Sinan Zeybekler: İBB bu işin neresinde tam dibinde kesinlikle bilgisi dahilinde 224 40 Yanıtla
    Emir Kozcu: Agababalarinin bilgisi olmadığını mı düsünüyorsun 2 4
  • Çengelköylü: Paristeki şarap partisinin masrafının nerden karşılandığı ortaya çıktı şimdi tekne turunda nasıl görmüyorlar O YA PININ BİR ANCE YIKILIP SÖKÜLEN AĞAÇLARIN YERİNE DİKİLİP SON HALİNİN KAMUYA GÖRSEL OLARAK SUNULMASI GEREKLİ 179 34 Yanıtla
    serkan mermer: Paris’teki şarabı değil Monaco daki istakozu düşün sen. 6 10
  • Ferdi durmuş: Aaaa nasıl olur ya bunlar ağaççıydı ağaç için eylem yapıyorlar dı 162 18 Yanıtla
  • ferhat eser: bir chp li bir ekrem imamoğlu sever olarak yazıyorum eğer bir suç bir hukuksuzluk varsa ekrem başkan çıkıp istifa ettiğini açıklasın sevgimiz 2 kat daha fazla artar kendisine hata yapmıştır der affederiz 113 48 Yanıtla
    Oktay KARACA: Sizce İmamoğlu istifa eder mi? Yalanın dibine vurur da yine inanır insanlar. 6 senedir bir eser yok, ama bir sevgidir gidiyor. Belediye başkanlığından ne bekleniyorsa anlamakta güçlük çekiyorum artık. 4 1 Ali yildirim: Fero burda nöbet mi tutuyon? Her haberin altındasın 3 1
  • İbrahim ozturk: tüm türkiye işgal edilmiş satılmadık yer kalmamış habere bak villa 46 80 Yanıtla
  • Çengelköylü: İSTANBUL İÇİN SAVAŞIP CANLARINI FEDA EDEN ŞEHİTLERİMİZ KANLARININ SON DAMLASINA KADAR ÇARPIŞAN VATAN SEVDALISI KOMUTANLAR BU TOPRAKLARI GÜN GELİP BİR ŞARAP PARTİSİ İÇİN RUSLARA VERECEKLERİNİ BİLSELERDİ İNANIN PARMAKLARINI OYNATMAZLARDI 82 16 Yanıtla
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