İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamayla İstanbul'da yarın 9 ilçenin birçok mahallesinde su kesintilerinin yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un iki yakasında da uygulanacak kesintiler en az 10 saat sürecek. Bazı noktalarda su kesintileri 20 saate ulaşacak.

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapılacak olan bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım Salı günü saat 11.00'dan itibaren 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, "Çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacak. Böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesi mümkün olacak" denildi. Kesinti yapılacak İlçeler ve Mahalleleri ise şöyle;

Beyoğlu ; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi , Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir , Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu, 10 saat.

Sinanpaşa , Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye Arnavutköy ve Bebek 'de 10 saat.

Ataşehir ; Örnek, Esatpaşa ve Fetih'te 20 saat.

Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarında 20 saat.