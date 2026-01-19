Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu - Son Dakika
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

Karın etkili olduğu İstanbul\'da metro istasyonunda insan seli oluştu
19.01.2026 12:05  Güncelleme: 12:15
Karın etkili olduğu İstanbul\'da metro istasyonunda insan seli oluştu
İstanbul'da kar yağışının etkisiyle araçlarıyla işlerine gidemeyen vatandaşların metroları kullanması nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk ve aksamalar yaşandı. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar, uzun süre durakta bekledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Araçlarıyla işlerine gidemeyen vatandaşlar sabah saatlerinde metroya yönelince birçok istasyonda yoğunluk yaşandı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksamalar nedeniyle duraklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk, özellikle sabah saatlerinde bazı istasyonlarda tıkanma noktasına ulaştı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

O ANLAR KAMERADA

Metro istasyonlarında oluşan kalabalık ve yaşanan bekleyiş, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

AĞIR VASITA VE KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Öte yandan İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürürken, gece boyunca süren yağışın ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu çileye dönüştü. Yolların kilitlenmesi sonrası İstanbul Valiliği, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını 2. bir talimata kadar yasakladı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

TRAFİK YÜZDE 81'E ÇIKTI

İstanbul'da dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle sabah trafik yoğunluğu, sabah saatlerinde yüzde 81'e çıktı.

Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Akşam saat 18:00 civarı kar yağışı İstanbul'u terk ediyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar çıkacak. Karla karışık yağmur da olsa kuvvetli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu - Son Dakika

