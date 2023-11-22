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İstanbul'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

İstanbul'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini ve tüm tedbirlerin zamanında alınacağını açıkladı. Toplantıda ayrıca, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun 25 Kasım'a çekildiği kararı alındı. İstanbul'da 2023-2024 sezonu kış tedbirleri kapsamında polis, jandarma, karayolları ve diğer kurumlar tarafından alınacak tedbirler belirlendi.

22.11.2023 - 10:45,
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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım'a çekilmesi kararı alınırken, İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız" dedi.

KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde "Kış Tedbirleri Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Vali Davut Gül: İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor, tüm tedbirleri zamanında alacağız

"26 KASIM PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için Kış Tedbirleri Toplantısını yapıyoruz. Kar yağışı gibi afet ve olaylarda en önemli olan zamanlama ve koordinasyonun sağlanmasıdır. İstanbul'umuzda meteorolojik verileri yakından takip ederek almamız gereken tüm kararları zamanında alacağız. Afet Çalışma Grupları işine hakim olacak ve talepler ivedi bir şekilde yerine getirilecek. Kaymakamlar, il koordinasyon kurulları ile tedbirleri sağlayacak. Hepinize vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İnşallah, İstanbul'umuzda kar sürecini yüz akı ile atlatacağız" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AKTAŞ ALINACAK TEDBİRLERİ ANLATTI

Karla mücadelede alınacak tedbirler ile ilgili; AFAD, Afet Ulaşım Altyapı Grubu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı Afet Beslenme Grubu, Afet Sağlık Grubu, Afet Altyapı Grubu, Afet Enerji Grubu, Afet Barınma Grubu, Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu, Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu, Afet Psikososyal Destek Hizmetleri, Arama Kurtarma Grubu tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise alınacak tedbirleri anlattı.

Vali Davut Gül: İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor, tüm tedbirleri zamanında alacağız

KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU 25 KASIM'A ÇEKİLDİ

Toplantıda; ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasındayken, bu yıl için İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı. İstanbul'da 2023-2024 Sezonu Kış Tedbirleri Kapsamında: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce; Polis sorumluluk bölgesinde toplam 427 trafik unsuru, 260 asayiş ekibi ve 8 jandarma timi olmak üzere bin 504 personel, Jandarma sorumluluk bölgesinde 147'si trafik olmak üzere toplam 498 Jandarma timi, toplam bin 836 personel görev alacak.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce; 13 bin 451 personel, 3 bin 708 araç ve iş makinesi, 366 bin 720 ton tuz, 8 bin 370 ton solüsyon ve çözelti, 23 Otoyol Hizmet Tesisinde 5 bin 598 araca hizmet verilecek. Afet Beslenme Grubu'nca; 117 araç, 300 personel, 2 bin gönüllü ve 87 noktada hizmet verilecek, Afet Sağlık Grubu'nca; 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verilecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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