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İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

15.11.2023 13:24  - Güncelleme: 13:28

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalıdır.

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden sonra Marmara'da görülecek sağanağın, bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) gece ve yarın sabah saatlerinde yerel kuvvetli (20-40 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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