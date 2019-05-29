İstanbul'da turist olmak!

Şehrin sakinleri olarak sabah işe akşam eve koşturup dururken binlerce güzelliğin yanından fark etmeden geçip gidiyoruz. Oysa dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul, ziyaretçilerine her gün bitmeyen bir serüvenin kapısını aralıyor.

Bu serüveni keşfetmek için Ramazan Bayramı iyi bir fırsat olabilir. Bayramda güney sahillerine ya da yurt dışına gidemeyenler üzülmesin! İstanbul'un tarihî binalarını, bahçelerini, çeşmelerini, hamamlarını, sokaklarını keşfetme zamanı! Türkiye'nin önde gelen turizm portalı Tatilsepeti.com bayramda İstanbul'da kalacaklar için bir gezi rehberi hazırladı. İşte dokuz günlük bayram tatilinde 10 yapılacaklar listesi!

Yedi tepe İstanbul

Haliç surları, Kara Surları ve Marmara Surları'nı keşfedin. Sur diplerinden yürüyün. 1204'de Latinlerin, 1453'de Türkler'in şehre girdikleri lokasyonlarda biraz nefeslenin. Haliç surlarının tek yaşayan kapısı, adı zamanla Cibali'ye dönmüş olan Cebe Ali'nin eğri kapısının hikâyesini öğrenin. İstanbul'un yedi tepesini keşfedin: Sultanahmet bölgesi, Nuruosmaniye-Çemberlitaş bölgesi, Süleymaniye-Beyazıt bölgesi, Fatih Camii'nin olduğu bölge, Yavuz Selim Camiî'nin olduğu bölge, Edirnekapı Mihrimah Sultan Camiî'nin olduğu bölge, Kocamustafapaşa bölgesi.

Mimar Sinan'ın izini sürün

Süleymaniye'deki Mimar Sinan Türbesi'nin sırrına erin. Küçük camilerinin güzelliğini keşfedin. Süleymaniye'nin eteklerinde gizlenmiş Rüstempaşa Camii'nin güzelliklerini görün. Dünyanın başlangıç noktasını Sultanahmet'te görün. Arkeoloji Müzesi'ni mutlaka görün. Özellikle Bizans seksiyonu şehir tarihini öğrenmek isteyenleri bekliyor. Gülhane Parkı'nda yürüyüş yapın. Park içindeki Tanzimat Müzesi görülesidir.

Tarihî çarşılarda kaybolun

Kapalıçarşı'da kaybolun. Cevahir Bedesteni'ni, Zincirli Han'ı, İç Cebeci Han'ı gezin. İç Cebeci Han'ın avlusunda çay için. Mısır Çarşısı'nda dünyanın dört bir yanından gelen baharatların, çeşit çeşit lokum ve şekerlemelerin peşine düşün. Mercan yokuşu ve Tahtakale bölgesindeki Osmanlı hanlarını gezin. Büyük Valide Han, Büyük Yeni Han ayrı ayrı güzeller...Türk İslam Eserleri müzesi, İbrahim Paşa Sarayı'nı görün. Kiliseden bozma camileri gezin. Kalenderhane, Eski İmaret, Molla, Gürani ve diğerleri. İki tepeyi birbirine bağlayan Valens Kemerleri etrafında bir yürüyüş yapın. Hemen dibindeki Kadınlar Pazarı'nı gezin.

Ulema semtini keşfedin

İstanbul'un çatısına Aydos Tepesi'ne çıkın. İstanbul'un çatısından bodrumuna inin. Yeraltındaki İstanbul'u keşfedin. Binbirdirek ve Yerebatan Sarnıçlarını gezin. Vefa-Süleymaniye-Küçük Pazar semtlerini mutlaka ziyaret edin. Fatih'teki Kariye'yi gezin. Eşsiz mozaiklerden birinde yer alan talihsiz Maria Palailogos'un hikâyesini öğrenin. Fener'de yer alan ve Maria Palailogos'un yaptırdığı Kanlı Kilise'yi ziyaret edin. Fener Rum Patrikhanesi'ne gidin. Saraçhane'de İstanbul'un tek burma minareli camiini parkın içinde görün. Mutlaka Piyer Loti'ye çıkın. Çıkarken teleferik, inerken yaya olarak inmek iyi bir fikir olabilir.

Boğaz turuna çıkın

Hisarlar arasında boğaz motoruna binin. Bebek, Arnavutköy, Anadoluhisarı, Kandilli arasında yolculuk yapın. Çandarlı Halil Kulesi'ni ziyaret edin. Boğazın çıkışındaki yalnız hisarlarını gezin. Rumeli Feneri Hisarları ve Anadolu Kavağı'nda Yoros hâlâ ayakta. Aşiyan'a gidin. Tevfik Fikret'in evini ve cümle şairlerin kabirlerini ziyaret edin.

Şehre tepeden bakın

Galatasaray'daki Aynalı (Avrupa) Pasajı'nı mutlaka görün. Burası Beyoğlu'nun mücevher kutusudur. Galata Kulesi'ne çıkın. Yüzlerce yıldır gözcülerin gözetlediği tarihî limana ve Tarihî Yarımada'ya bir de siz bakın. Beyoğlu Postacılar Sokağı'nı, ki sonunda Pera'nın en dar patikası vardır, gezin.

Masumiyet Müzesi'ni gezin

Bir kere Çukurcuma'ya hakkını verin, kendine has dükkânlarını görün. Küçük kafelerinde kahve için. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabından yarattığı müzeyi gezin. Eskilere dönün...

Feriköy Bit Pazarı'nda nostalji

Burası, pazar gününüzü değerlendirmek için güzel bir alternatif olabilir. Pazarda antika biblolardan, plaklara; kitaplardan eski paralara kadar pek çok şey var.

Kuzguncuk Bostanı'nda nefes alın

Kuzguncuk Bostanı ya da diğer adı ile İlya'nın Bostanı İstanbul'un içinde son kalan bostanlardan biri. İçinde huzur bulacağınız şahane bir mesire alanı.

Kadıköy'ü unutmayın!

Bir sabah, çok erken saatte denize karşı günü uyandırın. Moda bunun için doğru adres.

Moda'da neredeyse 115 yaşındaki Yeni Moda Eczanesi'ni görün. Zaman tünelinde bir yolculuk yapın. Karaköy'ün alternatifi diyebileceğimiz Kadıköy'deki Yeldeğirmeni özellikle gençlerin uğrak noktası. Kafeleri, atölyeleri, tarihî yapıları