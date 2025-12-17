Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.