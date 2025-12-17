Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı - Son Dakika
Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı

Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı
17.12.2025 15:12
Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı
İstanbul'da haraç almak için iş yeri, ev ve araç kurşunlama gibi suçlara karışan yeni nesil su örgütlerine yapılan 4 ayrı operasyonda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı

Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 4'ü çocuk 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2 kadın tetikçinin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının saklandıkları otellerde ve evlerde yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 4 silah, 7 cep telefonu ve 4 bilgisayar ele geçirildi. Şu ana kadar adliyeye sevk edilen 18 kişiden 13'nün tutuklandığı, son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı eylemlerinin güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görülüyor.

Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı
Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı
Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı
Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Suç örgütlerine operasyon! 2 kadın tetikçi de yakalandı - Son Dakika
