İstanbul FinTech Week 2026'da sektörün nabzı tutuldu: Fintech'in geleceğini Haberler.com'a anlattılar - Son Dakika
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İstanbul FinTech Week 2026'da sektörün nabzı tutuldu: Fintech'in geleceğini Haberler.com'a anlattılar

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İstanbul FinTech Week 2026, finans ve teknoloji dünyasının yerli ve yabancı temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Haberler.com'a konuşan IFW Medya PR Uzmanı Tuğçe Ökçü, Halleder Sr. Ürün Yöneticisi Mehmet Muslu ve Kaizen Ürün Pazarlama Müdürü Başak Ülkü; finansal teknolojilerin geleceği, genç girişimcilere yönelik fırsatlar ve sadakat programlarının gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bex Dijital Cüzdan katkılarıyla düzenlenen İstanbul FinTech Week (IFW) 2026, 5-7 Ekim tarihlerinde Hilton İstanbul Maslak'ta finansal teknolojiler ekosisteminin küresel ve yerel temsilcilerini buluşturdu. "Smart, Embedded and Tokenized" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte ödemeler, finansta yapay zekâ, dijital bankacılık, dijital varlıklar ve sürdürülebilir finans gibi başlıklar ele alındı.

TUĞÇE ÖKÇÜ: FİNANS VE TEKNOLOJİYİ BİR ARADA ELE ALIYORUZ

IFW Medya PR Uzmanı Tuğçe Ökçü, İstanbul FinTech Week'in 7 yıldır devam etmesini sağlayan motivasyonu Haberler.com'a anlattı.

Türkiye'nin hem finans hem de teknoloji açısından büyük bir pazar olduğunu belirten Ökçü, finansın yalnızca para ve ekonomi üzerinden değerlendirilmesinin ötesine geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Ökçü, "Finansın sadece para olarak anılmasından, ekonomi olarak anılmasından ziyade bu işin nereye gittiğini, teknolojide neler geliştiğini, arka planda bankaların neler yaptığını ve bunun son kullanıcıya nasıl yansıdığını globalden gelen konuklarımız ve Türkiye'den katılan konuklarımızla birlikte anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. 

İstanbul FinTech Week 2026'da sektörün nabzı tutuldu: Fintech'in geleceğini Haberler.com'a anlattılar

FARKLI KATILIMCI GRUPLARINA ÖZEL OTURUMLAR

Etkinlikte üniversite öğrencilerinden beyaz yakalılara ve C-Level yöneticilere kadar farklı katılımcı gruplarına yönelik oturumlar gerçekleştirildiğini anlatan Ökçü, bu yıl Leadership Forum adı altında C-Level yöneticiler ile teknoloji ve finans yöneticilerine kapalı bir oturum düzenleneceğini belirtti.

Ökçü, söz konusu buluşmaların katılımcılara birbirlerine katkı sunma ve yeni bağlantılar kurma imkânı sağladığını ifade etti. 

Yapay zekâ ile ekonomi ve finansın geleceğinin de etkinliğin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna değinen Ökçü, teknolojinin sürdürülebilirliği konusunun da ele alındığını söyledi.

Ökçü, "Türkiye'de bu kadar büyük ve detaylı finansı ele alan bir etkinlik yok. Finansı ve teknolojiyi bir arada gören bir etkinlik yok. Katılımcılarımızdan ve sponsorlarımızdan aldığımız geri dönüşlerle bu etkinliği devam ettirme motivasyonumuz hâlâ devam ediyor." dedi.

MEHMET MUSLU'DAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE KOBİ TAVSİYESİ

Haberler.com'a konuşan Halleder Sr. Ürün Yöneticisi Mehmet Muslu ise fintech sektörüne girmek isteyen genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Genç bir girişimci olması durumunda ilk olarak KOBİ finansmanına odaklanacağını ifade eden Muslu, Türkiye'deki KOBİ'lerin önemli bir fırsat alanı oluşturduğunu söyledi.

Muslu, "Bugün genç bir girişimci olsam benim ilk odaklanacağım yer KOBİ finansmanı olurdu. Türkiye'de 3 milyon KOBİ var ve bu KOBİ'lerin çoğu aslında nasıl faydalar sağlayabileceklerinin farkında değil. Çünkü günlük operasyonel işlemleriyle uğraşıyorlar." ifadelerini kullandı. 

İstanbul FinTech Week 2026'da sektörün nabzı tutuldu: Fintech'in geleceğini Haberler.com'a anlattılar

"KOBİ'LERLE MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK İLETİŞİM KURUN"

KOBİ'lere vergi avantajları, ödeme sistemleri ve teknolojik dönüşüm konusunda danışmanlık verecek sistemlerin geliştirilebileceğine dikkat çeken Muslu, genç girişimcilerin işletmelerle doğrudan iletişim kurmasının önemini vurguladı.

Muslu, "Bir genç girişimci olarak mümkün olduğunca çok KOBİ'yle iletişim kurmalarını tavsiye ederim. Çünkü oradaki Ahmet abiler, Mehmet abiler çoğunlukla bizimle aynı dili konuşuyorlar ve günlük dertleri çok daha farklı. Onları anlayıp, onlara özet olarak sunulabilecek danışmanlık hizmetleri ön planda olurdu." dedi. 

BAŞAK ÜLKÜ: SADAKAT PROGRAMLARI GELİŞMEKTE OLAN BİR ALAN

Kaizen Ürün Pazarlama Müdürü Başak Ülkü de İstanbul FinTech Week 2026'da kendisini en çok heyecanlandıran teknoloji alanını Haberler.com'a değerlendirdi.

Etkinlikte çok sayıda farklı teknolojiyle karşılaştıklarını belirten Ülkü, özellikle sadakat teknolojilerine dikkat çekti.

Ülkü, "Burada açıkçası çok fazla teknoloji gördük. En çok heyecanlandıran bence bizim teknolojimiz. Fazla sadakat programı burada göremiyoruz ne yazık ki. Halbuki çok gelişmekte olan bir alan. O yüzden sadakat diye cevap vereceğim." ifadelerini kullandı. 

İstanbul FinTech Week 2026'da sektörün nabzı tutuldu: Fintech'in geleceğini Haberler.com'a anlattılar

FİNTECH DÜNYASI İSTANBUL'DA BULUŞTU

İstanbul FinTech Week 2026'nın ana zirve programında ödemeler, yapay zekâ, dijital bankacılık ve dijital varlıklar gibi başlıklar yer aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinliğin programında yerli ve yabancı sektör temsilcileri de sahne aldı.

2019'dan bu yana 60'tan fazla ülkeden 17 bini aşkın katılımcıyı buluşturan İstanbul FinTech Week'te bugüne kadar 630'dan fazla konuşmacının yer aldığı belirtildi.

Tuğçe ÖkçüİstanbulKaizenFinansMusluMedyaSon Dakika

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