İstanbul Mobilya Fuarı'nda Destek ve Hedefler Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul Mobilya Fuarı'nda Destek ve Hedefler Açıklandı

İstanbul Mobilya Fuarı\'nda Destek ve Hedefler Açıklandı
27.01.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, mobilya sektörünün ihracat hedeflerini ve fuar desteğini anlattı.

ULUSLARARASI İstanbul Mobilya Fuarı'nda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Alım heyeti kapsamında da yaklaşık 2 milyon lira bu fuarın desteği söz konusudur. Geçen yılı sizlerle beraber başarıyla kapattık. 273,5 milyar dolar mal ihracatı 122,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 396 milyar dolara ulaştık. Bu yılda 410 milyar dolar hedefi için birlikte koşacağız. 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı için birlikte yol alacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası ölçekte mobilya sektörünün en prestijli üç etkinliğinden biri olarak kabul edilen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı IIFF 2026 açılış törenine katıldı. Türk mobilya endüstrisinin üretim gücünü, tasarım yetkinliğini ve yenilikçi vizyonuyla düzenlenen fuar; modern ve modüler mobilyalardan lüks tasarımlara, bebek, çocuk ve genç odası mobilyalarından, yatak, ofis, otel ve dış mekan koleksiyonlarına kadar tüm ürün gruplarını aynı çatı altında buluşturmanın hedeflendiği fuarın açılışına Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve çok sayıda kişi katıldı.

2025 yılında fuar boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde yaklaşık 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratılan IIFF kapsamında bu yıl aha güçlü içeriği, artan uluslararası katılımı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, Türk mobilya sektörünün küresel rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Ziyaretçi profili arasında iç mimarlar, dekoratörler, zincir mağaza yöneticileri, bayiler, ithalat ve ihracat profesyonelleri, otel satın alma yöneticileri ve tasarımcıların yer aldığı fuar; modern, modüler ve lüks mobilyaların yanı sıra ofis, okul, bahçe, çocuk, genç, yatak ve aksesuar kategorilerinde en yeni koleksiyonları bir araya getirecek.

'TÜRKİYE, TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜ DÜNYADA BİR MARKA HALİNE GELMİŞTİR'

Fuar açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatta da artık Türkiye, Türk mobilya sektörü dünyada bir marka haline gelmiştir. Beğenilen, trend olan, istenilen bir sektör haline gelmiştir. Türk mobilya sektörünün ihracatı dünya ölçeğinde yüzde 1,9; yaklaşık yüzde 2'lik bir pay oluşturuyor. En önemli pazarlarımız arasında Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa pazarları, Rusya ve diğer Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkelerini sayabiliriz. Başka bir sevindirici husus; kilogram değeri. Kilogramı 2 dolar 43 centten, 20 yılda 4 dolar 20 cente yükselmiş durumdadır. Bu da katma değerli ürünler üretildiğinin, AR-GE'ye, tasarıma önem verildiğinin açık bir göstergesidir. Biz de devlet olarak, hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlere olduğu gibi mobilya sektörüne de destekler sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak geçen yılı; 25 milyar lira mal ihracatında ve yaklaşık 7,5 milyar lirada hizmet ihracatında, toplamda 33 milyar liralık hibe desteklerimiz, desteklerimiz olmuştu. Turquality desteğimiz var. Mobilya sektöründe 11 firmanın 14 markasına, marka programında 4 firmanın 4 markası; toplamda 18 marka desteklenmektedir. Bizim Turquality ve marka desteklerimizin yüzde 5,5'i mobilya sektörüne ayrılmıştır. Ayrıca 42 farklı iş kuruluşu tarafından toplam 68 AR-GE projesi mobilya sektöründe Bakanlığımızca desteklenmiştir. Bunlardan 17'si halen devam etmektedir. Turquality tanıtım projelerimizin en önemlilerinden biri de mobilya sektöründeki 'Heartmade Furniture', 'Türkiye Mobilya Sektörünün Kalbi' olarak gördüğümüz, dünyaya mobilya sektörümüzü tanıtma projesidir. Yeşil Mutabakat'a uyum için 'Responsible' (Sorumluluk) destekleri veriyoruz. 10 mobilya sektöründe bu desteklerden 10'u mobilya sektöründedir" dedi.

'72 KİŞİLİK YURT DIŞI ALICI HEYETİ TÜRKİYE'YE DAVET EDİLMİŞTİR'

Ömer Bolat, "Bu çerçevede fuarları destekliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Bakanlığımızca 'Prestijli Fuar' ilan edilmiştir. ve bu noktada bu fuar Bakanlığımızca desteklenmekte; geçen yıl 102 milyon lira, 502 katılımcıya destek sağlanmıştır. Bu yıl da inşallah desteğimiz tamdır. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum; mobilya sektöründe bu yıl 2026'da 54 adet yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 adet de yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ayrıca alım heyetlerine de, sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Mobilya sektöründe de diğer sektörlerde de bu desteklerimiz devam etmektedir. Bu fuara da 2 adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcı heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da biz Bakanlık olarak desteklemekteyiz. Böylece bu alım heyeti kapsamında da yaklaşık 2 milyon lira bu fuarın desteği söz konusudur. İhracatta da artık Türkiye, Türk mobilya sektörü dünyada bir marka haline gelmiştir; beğenilen, trend olan, istenilen bir sektör haline gelmiştir. İnşallah yolunuz açık olsun diyorum o noktada. Türk mobilya sektörünün ihracatı dünya ölçeğinde yüzde 1,9; yaklaşık yüzde 2'lik bir pay oluşturuyor. En önemli pazarlarımız arasında Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa pazarları, Rusya ve diğer Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkelerini sayabiliriz. Başka bir sevindirici husus kilogram değeri. Kilogramı 2 dolar 43 centten 20 yılda 4 dolar 20 cente yükseldi. Bu da katma değerli ürünler üretildiğini, UR-GE'ye, tasarıma önem verildiğini n açık bir göstergesidir. Bizde devlet olarak, hükumet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörüne destekler sağlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, geçen yılı 25 milyar lira mal ihracatında ve yaklaşık 7,5 milyar lirada hizmet ihracatında olmak üzere toplamda 33 milyar liralık hibe desteklerimiz DİFİF desteklerimiz olmuştu. Turquality desteğimiz var. Mobilya sektöründe 11 firmanın 14 markasına, Marka Programı'nda 4 firmanın 4 markası, toplamda 18 marka desteklenmektedir. Bizim Turquality ve marka desteklerimizin yüzde 5,5'i mobilya sektörüne ayrılmıştır" dedi.

'282 MİLYAR DOLAR MAL VE 128 MİLYAR DOLAR HİZMET İHRACATI İÇİN BİRLİKTE YOL ALACAĞIZ'

Bakan Bolat, "Ayrıca 42 farklı iş kuruluşu tarafından toplam 68 UR-GE projesi mobilya sektöründe Bakanlığımızca desteklenmiştir; bunlardan 17'si halen devam etmektedir. Turquality tanıtım projelerimizin en önemlilerinden biri de mobilya sektöründeki 'Heartmade Furniture' Türkiye'de mobilya sektörünün kalbi olarak gördüğümüz, dünyaya mobilya sektörümüzü tanıtma projesidir. Yeşil Mutabakat'a uyum için Responsible (Sorumluluk) destekleri veriyoruz; 10 mobilya sektöründe bu desteklerden 10'u mobilya sektöründedir. Bu çerçevede fuarları destekliyoruz. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, Bakanlığımızca 'prestijli fuar' ilan edilmiştir ve bu noktada bu fuar Bakanlığımızca desteklenmekte; geçen yıl 102 milyon lira 502 katılımcıya destek sağlanmıştır. Bu yıl da inşallah desteğimiz tamdır. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum: Mobilya sektöründe bu yıl 2026'da 54 adet yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır, 7 adet de yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Ayrıca alım heyetlerine de, sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Mobilya sektöründe de diğer sektörlerde de bu desteklerimiz devam etmektedir. Bu fuara da 2 adet alım heyeti programı düzenlenmiştir; 72 kişilik bir yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir, bunu da biz Bakanlık olarak desteklemekteyiz. Böylece bu destek alım heyeti kapsamında da yaklaşık 2 milyon lira bu fuarın desteği söz konusudur. Geçen yılı sizlerle beraber başarıyla kapattık. 273,5 milyar dolar mal ihracatı 122,5 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 396 milyar dolara ulaştık. Bu yılda 410 milyar dolar hedefi için birlikte koşacağız. 282 milyar dolar mal ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı için birlikte yol alacağız. Bu yıl sizlere ihracat desteklerimizi 45 milyar TL'ye çıkardık. Bu rakamın 33 milyar lirası mal ihracatçıları için harcanacak. Destekleme, fiyat istikrar fonu ödemeleridir. Genel ticaret heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, yurt içi yurt dışı uluslararası fuar katılımları, alım heyetleri, turquality programları, responsible programı, sorumluluk yeşil mutabakatı ve uyum ve marka programı bütün bunları sizlere daha fazla ihracat yapması için bu programlarda söz konusu bütçe kullanılacaktır. Bu yıl yurt içi desteklere baktığınızda Genel Nitelikli Fuarlar için 738 bin lira, Sektörel Nitelikli Fuarlar için 1 milyon 231 bin lira ve Prestijli Fuarlar içinde 3 milyon 700 bin lira firma başına destekler belirlenmiştir. Hedef ülkeler söz konusu olduğunda 60 ülkeyi hedef ülke olarak ilan ettik. Fuar desteğimiz masrafın yüzde 70'e kadar olacaktır. Bu rakamlar iyi rakamlardır. Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırırsın. Dış ticaret dengemiz iyi gelişsin diye bunları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Mobilya Fuarı'nda Destek ve Hedefler Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde
Okan Buruk’un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor Okan Buruk'un orta saha transferindeki isteği net: İlle de o diyor
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
Bir saniye bile düşünmedi Osimhen’den alkış alan hareket Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
12:08
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:43
Fenerbahçe’de bomba zirve Sadettin Saran ’’Bundan sonra istemiyorum’’ dedi
Fenerbahçe'de bomba zirve! Sadettin Saran ''Bundan sonra istemiyorum'' dedi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:16:10. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul Mobilya Fuarı'nda Destek ve Hedefler Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.