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İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu - Son Dakika

İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu

24.01.2022 23:04

İstanbul'da kar yağışı sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar durduruldu. AVM'lerin kapanış saati değişti. Kente araç girişi büyük oranda durdu. Toplu taşımada yoğunluk oluştu, İstanbul'da kamu personeline idari izin verildi.

Kar yağışının çileye dönüştüğü İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti, uçuşlar durduruldu, toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluştu, kente araç girişi büyük oranda durdu.

TRAFİK DURDU

Öte yandan buzlanan yollarda çok sayıda kaza da yaşandı. Kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaş perişan oldu

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İstanbul'daki duruma tepki gösteren vatandaşlar soluğu sosyal medyada alarak, eleştirilerini yöneltti. Çok sayıda paylaşımın ardından Twitter'ın gündeminde ilk sırada "#imamoğluistifa" etiketi yer aldı. Hemen ardından ise "#tuzyoktuz" ve #İBBçalışmıyor" etiketleri yer aldı.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaş perişan oldu

BAĞCILAR - MAHMUTBEY ARASI TRAFİK DURDU

Bağcılar'da akşam saatlerinde araçları ile evine gitmek isteyenler yolda kaldı. Trafik ilerlemezken yolda kalanlar duruma tepki gösterdi. İstanbul'un Avrupa yakası yoğur kar yağışı altında kaldı. Bağcılar Mahmutbey istikametinde trafik adeta durdu. Yolda kalanlar yürümek zorunda kaldı. Bazı kişiler saatlerdir yürüdüğünü belirtti.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaş perişan oldu

TOPLU TAŞIMALARDA AŞIRI YOĞUNLUK

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.

METROBÜS DURAKLARI TIKLIM TIKLIM

Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasının ardından evlerine gitmek için çare arayan çok sayıda vatandaş, Cevizlibağ Metrobüs durağında uzun kuyruklar oluşturdu.

"50 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI İFADE EDİLİYOR"

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada gözlerin çevrildiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklamalar geldi. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığını belirten İmamoğlu, "İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" diyen İmamoğlu, "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaş perişan oldu

"METROBÜS KULLANMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"

"Kuzey çevre yolundan, havaalanı bağlantı yollarından tutun da TEM ve D100 bağlantı yolları üzerindeki bütün tıkanmaları; gerektiği yere vinç, gerektiği yere kurtarma ekibi, gerektiği yere farklı makinalarımızla takviye, destek ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Halihazırda bütün bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışan bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, ekiplere şimdiden teşekkür ediyorum. Herkes görevini layıkıyla yapmaya gayret edecektir. Esas olan, aslında bu fırtınalı hallerde mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları. Ki etkisini yarın da bir miktar sürdüreceği ifade edilen kar yağışını gördüğümüzde hem bu akşam hem yarın, lütfen 16 milyon İstanbullumuzun bugüne kadar gösterdiği bizimle uyumlu, haber alıp, habere göre seyahatlerini kısıtlayan ya da ona göre planlayan, toplu taşımayı kullanan vatandaşlarımıza bu konuda ricada bulunuyorum. Özellikle D100 Marayolu üzerinde, vatandaşlarımız, mümkün olduğu kadar metrobüs ile özellikle Küçükçekmece aksından sonra Avcılar, Beylikdüzü ve Beykent bölümüne kadar metrobüsü kullanmalarını da özenle tavsiye ediyorum. İnşallah bu akşamı en az sıkıntıyla hep birlikte aşacağımızı belirtiyorum. Hepimize kolay gelsin"

İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaş perişan oldu
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SON DAKİKA: İstanbul'u kar fırtınası vurdu! Trafik kilitlendi, vatandaşlar perişan oldu - Son Dakika
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