İstanbul\'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

rs202020:

İstanbul başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgelerdeki herkese büyük geçmiş olsun.. Lütfen SON DAKİKA' nın yaptığı her ne türlü haber olursa olsun, başka kaynaklardan teyit etmeden itibar etmeyiniz.. Habercilik anlayışı bu kadar zayıf başka bir haber sitesi olamaz.. Aynı haberi on milyon kez değiştirip, haber değeri olmayan on bir milyon saçma sapan şeyleri evire çevire önümüze getiren bu siteye asla güven olmaz.