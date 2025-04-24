İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler - Son Dakika
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İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul\'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'da dün en büyükleri 5.9 ve 6.2 olan depremlerle sarsıldı. Vatandaşlar sokaklara, bulabildikleri afet toplanma alanlarında geceyi geçirdi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunan megakentte en riskli ilçeler hangileri? Detaylar haberimizde...

24.04.2025 09:34
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İstanbul peş peşe depremlerle sarsıldı. 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. Bu depremin ardından Silivri açıklarında şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu ve riskli binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Daha sonra en büyüğü 5.9 olan 184 artçı sarsıntı yaşandı.

İSTANBUL KUZEY ANADOLU FAY HATTI'NIN ÜZERİNDE

Depremler sonrası vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerdeki risk düzeyini sorgulamaya başladı. Uzmanlar ve resmi kaynaklar ise ilçelere göre değişen deprem risk haritasını paylaştı. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve bu fay hattının özellikle Kumburgaz kolu, Büyükçekmece açıklarında uzanıyor. Bu nedenle İstanbul'daki ilçelerin büyük bir kısmı 1. ve 2. derece deprem riski taşıyor. Risk, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısına göre değişkenlik gösteriyor.

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

AVRUPA YAKASINDAKİ İLÇELER RİSKLİ

Özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerde yoğun risk dikkat çekiyor. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Güngören, birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar öne çıkan yüksek riskli ilçeler arasında bulunuyor. Bu ilçelerde hem zemin yapısı hem de yapı yoğunluğu açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELER DAHA RİSKLİ

Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih

Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar

İSTANBUL'UN EN SAĞLAM VE ZEMİNİ RİSKLİ BÖLGELERİ

Görece Sağlam Bölgeler (iç kesimleri iyi):

  • Şile, Çekmeköy, Beykoz
  • Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe (yüksek kesimler)
  • Maltepe, Pendik, Kartal (iç kesimler)

Zemini Zayıf, Riskli Bölgeler (sahil ve dolgu alanlar):

  • Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar
  • Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih
  • Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören, Esenyurt
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Son Dakika Gündem İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • rs202020:
    İstanbul başta olmak üzere depremin yaşandığı bölgelerdeki herkese büyük geçmiş olsun.. Lütfen SON DAKİKA' nın yaptığı her ne türlü haber olursa olsun, başka kaynaklardan teyit etmeden itibar etmeyiniz.. Habercilik anlayışı bu kadar zayıf başka bir haber sitesi olamaz.. Aynı haberi on milyon kez değiştirip, haber değeri olmayan on bir milyon saçma sapan şeyleri evire çevire önümüze getiren bu siteye asla güven olmaz. 80 2 Yanıtla
  • Esprili Esprili:
    Bağcılar da risk yok sanırsam 3 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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