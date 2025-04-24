İstanbul peş peşe depremlerle sarsıldı. 3.9 büyüklüğündeki ilk depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. Bu depremin ardından Silivri açıklarında şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu ve riskli binalara girilmemesi uyarısında bulundu. Daha sonra en büyüğü 5.9 olan 184 artçı sarsıntı yaşandı.
Depremler sonrası vatandaşlar da yaşadıkları bölgelerdeki risk düzeyini sorgulamaya başladı. Uzmanlar ve resmi kaynaklar ise ilçelere göre değişen deprem risk haritasını paylaştı. İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor ve bu fay hattının özellikle Kumburgaz kolu, Büyükçekmece açıklarında uzanıyor. Bu nedenle İstanbul'daki ilçelerin büyük bir kısmı 1. ve 2. derece deprem riski taşıyor. Risk, fay hatlarına yakınlık ve zemin yapısına göre değişkenlik gösteriyor.
Özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerde yoğun risk dikkat çekiyor. Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Güngören, birinci derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar öne çıkan yüksek riskli ilçeler arasında bulunuyor. Bu ilçelerde hem zemin yapısı hem de yapı yoğunluğu açısından dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih
Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar
Son Dakika › Gündem › İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler - Son Dakika
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