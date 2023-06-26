Her yıl Haziran ayının sonunda olduğu gibi bu sene de LGBT'li gruplar, yasak olmasına rağmen dün İstanbul'un birçok noktasında yürüyüş için toplandılar. Şahısların izinsiz yürüyüşüne polis müdahale ederken 113 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Valilik tarafından yasak olduğu açıklanmasına rağmen dün İstanbul Taksim'de onlarca kişi LGBT adına yürümek istedi. Zaman zaman çıkan olaylarla tansiyon yükseldi polis ise duruma müdahale etti. İstanbul Valisi Gül de son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gül, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" dedi.
Son Dakika › Güncel › LGBTİ+ yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşı uyardı: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın - Son Dakika