LGBTİ+ yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşı uyardı: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın - Son Dakika
Üye Girişi

LGBTİ+ yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşı uyardı: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın

26.06.2023 08:42

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de düzenlenen LGBT Onur haftası yürüyüşünde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gül, aile kurumunu milli ve manevi değerlerle yaşatmaya bağlı olduklarını belirterek, aile kurumunu zayıflatacak hiçbir etkinliğe müsaade etmeyeceklerini söyledi. Gül, eleştirmek için bile olsa eylemlerin paylaşılmaması çağrısında bulundu.

Her yıl Haziran ayının sonunda olduğu gibi bu sene de LGBT'li gruplar, yasak olmasına rağmen dün İstanbul'un birçok noktasında yürüyüş için toplandılar. Şahısların izinsiz yürüyüşüne polis müdahale ederken 113 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerini kullandı.

OLAYLAR ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Valilik tarafından yasak olduğu açıklanmasına rağmen dün İstanbul Taksim'de onlarca kişi LGBT adına yürümek istedi. Zaman zaman çıkan olaylarla tansiyon yükseldi polis ise duruma müdahale etti. İstanbul Valisi Gül de son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

LGBT yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara seslendi: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın

113 KİŞİ GÖZALTINDA

Gül, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" dedi.

LGBT yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara seslendi: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın
LGBT yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara seslendi: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın
LGBT yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara seslendi: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Şişli, Aile, LGBT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LGBTİ+ yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşı uyardı: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Son Dakika: Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem
09:53 Son Dakika! Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde deprem
09:55 Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı
09:51 İlk görüşme olumlu! Galatasaray, Paredes için taarruza geçti
09:42 Rusya'da Wagner paralı askerleri isyan çıkardı, Savunma Bakanı Şoygu ortadan kayboldu
09:38 İsyanın başlamasına neden olan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ortaya çıktı
09:37 Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ, leopar desenli mayosuyla dikkat çekti
09:33 Performansı ve kavgalarıyla Survivor'a damga vuran Asena Demirbağ, mayolu pozuyla hayran bıraktı
09:28 Rusya'da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önlemlerine son verildi
09:24 Rusya'da Wagner ayaklanması kapsamında uygulanan güvenlik önlemleri kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 10:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: LGBTİ+ yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşı uyardı: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement