LGBTİ+ yürüyüşünde 113 gözaltı! İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşı uyardı: Eleştirmek için bile onları paylaşmayın

Her yıl Haziran ayının sonunda olduğu gibi bu sene de LGBT'li gruplar, yasak olmasına rağmen dün İstanbul'un birçok noktasında yürüyüş için toplandılar. Şahısların izinsiz yürüyüşüne polis müdahale ederken 113 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerini kullandı.

OLAYLAR ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Valilik tarafından yasak olduğu açıklanmasına rağmen dün İstanbul Taksim'de onlarca kişi LGBT adına yürümek istedi. Zaman zaman çıkan olaylarla tansiyon yükseldi polis ise duruma müdahale etti. İstanbul Valisi Gül de son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

113 KİŞİ GÖZALTINDA

Gül, "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" dedi.