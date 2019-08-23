Son Dakika Haberleri: İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
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İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

17 dakika önce

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.

İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları, System.String[]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi. Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti.


Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle:


Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0


Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1


Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0


Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0


Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0


Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0


Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1


AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3


Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0


AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1


Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0


Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1


PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0


FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0


Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2


Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0


Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0


Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0


Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1


Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1


Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3

Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:47 
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