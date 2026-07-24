İşte Özgür Özel'in "Kuruluş Dilekçesi"ni imzaladığı an - Son Dakika
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İşte Özgür Özel'in "Kuruluş Dilekçesi"ni imzaladığı an

24.07.2026 11:31
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Manisa Milletvekili Özgür Özel, yayınladığı videoda CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Özel, paylaştığı videoda adını "YENİ Parti" olarak ilan ettikleri yeni partilerinin kuruluş dilekçesini imzaladı. İşte CHP'yi resmen bölen o anlar...

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP’den istifa etti. 

Manisa Milletvekili ve eski CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi, mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'deki genel başkanlık görevine dönmesi üzerine CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma sürecine girmişti.

91 MİLLETVEKİLİ KURUCU OLDU

Özgür Özel, bugün yayınladığı bir video ile adını "YENİ Parti" olarak belirledikleri partinin kuruluş dilekçesini imzaladı. Özel, imzayı attıktan sonra "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı oldun" dedi. 91 CHP milletvekili de partilerinden istifa ederek YENİ Parti'nin kurucusu oldu.

İşte Özgür Özel'in CHP'yi resmen bölen imzayı attığı o an:

İşte Özgür Özel'in

İŞTE YENİ PARTİ'NİN LOGOSU

Kamuoyu, Özel'in yeni bir parti kuracağını ilan etmeninden sonra uzun bir süre yeni partinin logosunu merak etmeye başlamıştı. İşte Özel'in yeni partisinin logosu:

İşte Özgür Özel'in

BAŞKANLIK ETTİĞİ SON GRUP TOPLANTISINDA DUYURMUŞTU 

Özgür Özel, salı günü yapılan CHP Grup Toplantısı'nda yeni partinin kurulacağını açıklamıştı. Özel, bugün de CHP’den istifa ettiğini duyurdu. YENİ Parti’nin kuruluş evraklarını imzalayan Özel, istifasını bir videoyla paylaştı. Özel ile 91 milletvekili de CHP’den istifa ederek YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.

X HESABINDAKİ FOTOĞRAF DEĞİŞTİ

Özel, evrakları imzaladığı videonun sonunda, “Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Özel, duyurunun ardından resmi X hesabındaki fotoğrafını değiştirdi ve "CHP Genel Başkanı" yazısını kaldırdı.  

İşte Özgür Özel'in

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Son Dakika Özgür Özel İşte Özgür Özel'in 'Kuruluş Dilekçesi'ni imzaladığı an - Son Dakika

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