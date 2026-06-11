İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

İsveç'ten yola çıkarak bisikletleriyle Çin'e doğru dünya turuna atılan iki gezgin, maceralarının 64. gününde Türkiye rotasındaki Mudurnu ve Beypazarı ilçelerini ziyaret etti. Türk insanının misafirperverliğine hayran kalan gezginler, gördükleri yakın ilgiyi övgüyle anlattı.

Yolculuklarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan İsveçli Markus Stromberg ve yol arkadaşı, Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesine ulaştıklarında konaklamak için çadır kurmak yerine farklı bir yönteme başvurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir caminin imamından yardım talep eden yabancı turistler, ilçe sakinleri ve cami görevlileri tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı. Bisikletli gezginlere cami eklentisinde bulunan Kur'an kursu bölümü tahsis edilerek konaklama imkanı sunuldu ve akşam yemeği ikram edildi.

TÜRK İMAMIN MİSAFİRPERVERLİĞİ ETKİLEDİ

Türkiye'de karşılaştıkları yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren İsveçli gezgin Markus Stromberg, bu sıradışı deneyimi şu sözlerle paylaştı:

"Aslında sabah saatlerinde kendi aramızda bir camide konaklamanın nasıl bir deneyim olacağını konuşmuş ve bunu merak etmiştik. Akşam saatlerinde bir imama giderek durumumuzu ve gezgin olduğumuzu anlattık; bize hiç tereddüt etmeden anında yardımcı oldu. Geceyi Kur'an kursu olarak kullanılan son derece temiz bir odada huzurla geçirdik. İmamın bize akşam yemeği ikram etmesi inanılmaz nazik bir davranıştı. Resmen olumlu anlamda bir kültürel şok yaşadık."

ANADOLU PLATOSUNDA ZORLU 93 KİLOMETRE

Türkiye'nin zengin coğrafi yapısına ve eşsiz doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten macera tutkunları, İç Anadolu Bölgesi'ne doğru yaklaştıkça manzaranın ve bitki örtüsünün sürekli olarak değiştiğini vurguladı.

Yolculuklarının bu etabının dik rampa ve engebeler nedeniyle oldukça zorlu ancak bir o kadar da keyifli geçtiğini ifade eden bisikletliler, Mudurnu ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi arasındaki zorlu parkurda toplam 93 kilometre pedal çevirdiklerini kaydetti. İsveçli gezginler, Türk halkının kendilerine gösterdiği eşsiz misafirperverliğin verdiği motivasyonla, Çin'e doğru uzanan zorlu rotalarında ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.