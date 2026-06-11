İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

11.06.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'ten Çin'e gitmek üzere bisikletleriyle dünya turuna çıkan iki gezgin, yolculuklarının 64. gününde uğradıkları Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "kültürel şok" yaşadı. Çadır kurmak yerine yardım istedikleri köy imamı tarafından camide ağırlanan ve akşam yemeği ikram edilen bisikletliler, Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

İsveç'ten yola çıkarak bisikletleriyle Çin'e doğru dünya turuna atılan iki gezgin, maceralarının 64. gününde Türkiye rotasındaki Mudurnu ve Beypazarı ilçelerini ziyaret etti. Türk insanının misafirperverliğine hayran kalan gezginler, gördükleri yakın ilgiyi övgüyle anlattı.

Yolculuklarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşan İsveçli Markus Stromberg ve yol arkadaşı, Bolu'nun tarihi Mudurnu ilçesine ulaştıklarında konaklamak için çadır kurmak yerine farklı bir yönteme başvurdu. 

İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir caminin imamından yardım talep eden yabancı turistler, ilçe sakinleri ve cami görevlileri tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı. Bisikletli gezginlere cami eklentisinde bulunan Kur'an kursu bölümü tahsis edilerek konaklama imkanı sunuldu ve akşam yemeği ikram edildi.

İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

TÜRK İMAMIN MİSAFİRPERVERLİĞİ ETKİLEDİ

Türkiye'de karşılaştıkları yoğun ilgiden dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren İsveçli gezgin Markus Stromberg, bu sıradışı deneyimi şu sözlerle paylaştı:

"Aslında sabah saatlerinde kendi aramızda bir camide konaklamanın nasıl bir deneyim olacağını konuşmuş ve bunu merak etmiştik. Akşam saatlerinde bir imama giderek durumumuzu ve gezgin olduğumuzu anlattık; bize hiç tereddüt etmeden anında yardımcı oldu. Geceyi Kur'an kursu olarak kullanılan son derece temiz bir odada huzurla geçirdik. İmamın bize akşam yemeği ikram etmesi inanılmaz nazik bir davranıştı. Resmen olumlu anlamda bir kültürel şok yaşadık."

İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

ANADOLU PLATOSUNDA ZORLU 93 KİLOMETRE

Türkiye'nin zengin coğrafi yapısına ve eşsiz doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten macera tutkunları, İç Anadolu Bölgesi'ne doğru yaklaştıkça manzaranın ve bitki örtüsünün sürekli olarak değiştiğini vurguladı.

Yolculuklarının bu etabının dik rampa ve engebeler nedeniyle oldukça zorlu ancak bir o kadar da keyifli geçtiğini ifade eden bisikletliler, Mudurnu ile Ankara'nın Beypazarı ilçesi arasındaki zorlu parkurda toplam 93 kilometre pedal çevirdiklerini kaydetti. İsveçli gezginler, Türk halkının kendilerine gösterdiği eşsiz misafirperverliğin verdiği motivasyonla, Çin'e doğru uzanan zorlu rotalarında ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Çin Halk Cumhuriyeti, Mudurnu, Misafir, İsveç, Dünya, Cami, Bolu, Son Dakika

Son Dakika İsveç İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emin Tonyukuk Çınar Emin Tonyukuk Çınar:
    güzel bir haber bu da misafirperverlik göstermesi olumlu bir harita kalması var türkiye için ama tabii ki de zamanlaması biraz ilginç bu haberin fikrim şu ki bu tür olaylar oluyor da herkes görmüyor ya da duymuyor bazen haberler gecikmeli geliyor yani daha birkaç ay sonra haber mi oluyoruz dedirtemiyor insana ama yine de güzel bir örnek 0 0 Yanıtla
  • Emel Gören Emel Gören:
    bu gençleri ne kadar iyi ağırlamışız gurur duydum ama şimdi kendi çocuklarımız sokaklarda ne bileyim nereye gidiyor kimle geziyor onu da böyle ciddiye alsak keşke ???? 0 0 Yanıtla
  • Tuba Kahta Tuba Kahta:
    vay be işte böyle şeyler hoşuma gidiyor da bizim insanın kalbi var yani başka ülkelerden insanlar geliyor bir de camide kalmak istiyor o imamın hemen yardım etmesi çok güzel bir şey tabii türk misafirperverliği bunu gösteriyo ama bu gençler nasıl dayanıyo bu bisikletle 93 kilometre da zor olması lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti
İran’dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur İran'dan Dünya Kupası öncesi olay tehdit: Teknik direktörümüz maçı durdurur
Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT’le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı Yapay zeka destekli fotoğrafla kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

18:52
86 yaşındaki Al Pacino’nun son halini görenler inanamadı
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
18:11
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:18:40. #7.12#
SON DAKİKA: İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.