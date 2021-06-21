Üye Girişi
İTÜ'den müsilaj sorununun çözümü için 10 öneri Açıklaması - Son Dakika

İTÜ'den müsilaj sorununun çözümü için 10 öneri Açıklaması

21.06.2021 17:09
İTÜ'den müsilaj sorununun çözümü için 10 öneri Açıklaması, System.String[]

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) bir grup bilim insanı, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin tespitleri ve olası çözümleri içeren teknik değerlendirme raporu açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) bir grup bilim insanı, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin tespitleri ve olası çözümleri içeren teknik değerlendirme raporu açıkladı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre raporda, Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Prof. Dr. Özcan Arslan, Doç. Dr. Ebru Dülekgürgen, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ve Dr. Öğretim Üyesi Türker Türken'in müsilaj sorununa ilişkin görüş ve önerileri yer aldı.

Müsilaj oluşumu ve sebep olduğu zararlarla ilgili analiz modellerinin de yer aldığı raporda, İTÜ Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM) tarafından sağlanan uydu görüntülerine de yer verildi.

Müsilaj sorununun nedenlerinin ortaya konulduğu raporda, şunlar kaydedildi:

"Güncel verilerine göre, Marmara Denizi havzasındaki belediye atık sularının yüzde 53'ü mekanik arıtma, yüzde 42'si ileri biyolojik (C, N, P giderimle) arıtma, yüzde 5'i ise biyolojik (C, kısmi N, P giderimli) arıtma sonrası denize deşarj edilmektedir.

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda yürütülen modelleme çalışmaları sonuçlarına göre, Marmara'da ötrofikasyon kontrolü ve alt tabakadaki çözünmüş oksijen seviyesinin daha da kötüye gitmesinin önlenmesi; diğer bir deyişle alıcı ortamın yüzme su sporları ve balıkçılık gibi amaçlarla kullanımının sağlanması için başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya yapılacak bütün noktasal atık su deşarjları öncesi biyolojik C, N ve P giderimli arıtma uygulanması önerilmektedir.

Son 10 yılda başta İstanbul, İzmit ve Bursa olmak üzere Marmara'ya yapılan kentsel ve endüstriyel atık su deşarjları öncesi biyolojik N ve P giderimli arıtma uygulamaları hız kazanmıştır. Söz konusu uygulamaların sonucu olarak özellikle Haliç, İzmit ve Gemlik körfezlerinde belirgin su kalitesi iyileşmeleri sağlanmış ve biyoçeşitlilik artmıştır. Ancak Yenikapı, Kadıköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Ön Arıtma Tesisleri çıkış sularının deşarj edildiği Büyükçekmece Baba Burnu - Tuzla Yarımadası aksı kuzeyi ile su alışverişinin sınırlı olduğu İzmit Körfezi doğu bölgesinde alt tabakadaki çözünmüş oksijen seviyelerinin < 2 mg/L olduğu gözlenmektedir."

10 öneri

Raporda, müsilaj sorununun çözümü için şu önerilerde bulunuldu:

"1. Marmara Denizi'ni, boğazları ve deniz bağlantılarını içine alan Marmara Havzası bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir.

2. Marmara Denizi'nde müsilaj oluşum süreçlerini artıran kirletici yüklerinin azaltılması için disiplinlerarası bilimsel temelli bir yaklaşım uygulanmalı ve üniversite-kamu-sanayi-özel sektör-STK iş birlikleri geliştirilmelidir.

3. İleri biyolojik atık su arıtma tesisi çıkış sularının azami oranda kentsel yeşil alanların (varsa tarım alanlarının) sulamasında ve/veya endüstride kullanılarak, Marmara'ya verilen atık su miktarının azaltılması sağlanmalıdır.

4. Atık su arıtma tesislerinde geri kazanıma öncelik verilmelidir. Bu kapsamda yenilikçi, az yer kaplayan ve enerji verimliliği yüksek atık su arıtma proseslerinin uygulanmasına geçilmelidir.

5. Organize sanayi bölgesi ve tekil sanayi tesislerinin etkin izleme ve denetimlerle öncelikli ve tehlikeli maddeleri belediye kanal şebekesine deşarj etmeleri önlenmelidir.

6. Marmara Denizi üst tabakasında ekolojik şartların oluşumu desteklenmelidir. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki balık göçüyle balık sığınma/yumurtlama alanları korunarak bu bölgelerin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.

7. Su kalitesi sürekli takip edilmeli, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının izleme, denetim ve yaptırım kapasitelerinin geliştirilerek, standartlara uygun olarak işletilmeyen tesislere caydırıcı yaptırımların uygulanması ile izleme verilerinin paylaşımı sağlanmalıdır.

8. İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinin işletiminin, uzman özel sektör firmalarınca asgari 8-10 yıllık sözleşmelere dayalı olarak işletilmeleri yaygınlaştırılmalıdır.

9. Özellikle müsilaj ve kirlenmenin izlenmesi için farklı mekansal ve zamansal çözünürlüklerde uydu görüntüleri temin edilmelidir. Aktif uydu sistemleri incelenerek çalışmalara entegre edilmelidir.

10. Marmara Denizi ve Havzası için karar destek sistemi olarak da hizmet edecek dinamik bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kurulmalıdır. Marmara Denizi ve etkileşimde olduğu alanlar hakkında sürekli olarak güncel bilgi üretilmeli, bu alanlardaki yapılaşma ve meydana gelen değişim belirlenmeli ve Marmara Denizi ekosistemine olan etkiler ortaya konulmalıdır."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Denizi, Marmara, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ'den müsilaj sorununun çözümü için 10 öneri Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı 16:37 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış 16:05 Kan donduran cinayet! Maaşını isteyen adamı döve döve öldürüp, parka atmış
Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti 15:46 Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık iznine değişiklik geliyor! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor Fiyatlar yükselince imitasyon altına ilgi arttı! Düğün yapacaklar 40 bin TL'lik alışverişini bin TL'ye mal ediyor         
17:18
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz         
16:46
Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu         
16:45
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi         
16:36
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi Hande Fırat'tan, gazeteci Serdar Akinan'ın Suriye'nin yağmalanmasına ilişkin iddiaları yanıtladı: Eşimin durumu zaten iyi         
14:22
Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi Şenol Güneş'in İsviçre maçının ardından yaptığı açıklamalara basın mensupları tepki gösterdi         
13:56
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 17:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İTÜ'den müsilaj sorununun çözümü için 10 öneri Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement