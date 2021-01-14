İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika

İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti

14.01.2021 21:25

İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, disiplin sürecinde imza vermeyen ve il yönetim kurulu asil ve yedek üyelerden çoğunluğunun istifası sonrası bugün il başkanlığı görevi düşen Muğla İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay...

İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, disiplin sürecinde imza vermeyen ve il yönetim kurulu asil ve yedek üyelerden çoğunluğunun istifası sonrası bugün il başkanlığı görevi düşen Muğla İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'a teşekkür için Muğla'ya geldi.

MUĞLA - İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'a disiplin sürecinde imza vermeyen tek il başkanı olan Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Gezgin Şekardağ, il yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi sonrası il başkanlığı düşmüştü.

Ankara'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve ardından Muğla'ya gelen İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, il başkanlığı düşen İncilay Gezgin Şekardağ'ı İYİ Parti İl Binasının kapısının kilidi değişmesi nedeniyle parti binasında değil, Menteşe İlçesi Sınırsızlık Meydanında basın önünde teşekkür ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra mahkeme kararı ile tekrar İYİ Partiye dönen Ümit Özdağ, burada yaptığı açıklamada, "İncilay Başkanıma teşekkür etmek, demokrasi ve hukuk devleti doğrultusunda tavır alması noktasında, kararlı duruş noktasında şükranlarımı iletmek için kendisini ziyaret edeceğimi ifade etmiştim. Esasen bu ziyaret bu süreç başladıktan sonra yaklaşık 2,5 ay önce ihraç sürecinde süreç nasıl sonlanırsa sonlansın Muğla'ya gelerek İncilay Başkanımı teşekkür edeceğimi söylemiştim. Ben mecliste basın toplantısını yaparken kendisi beni aramış, telefonum sessizdeydi kendisine dönemedim. Eğer telefonu açsaydım bana görevden alındığını ifade edecekmiş. Dışarı çıktığım zaman gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. Çünkü Sayın Başkan sadece benim kendisini ziyaret etmemden dolayı bugün görevden alındı. Eğer gelmeseydim teşekkür ziyaretine gelmeseydim, muhtemel bu görevden alınma biraz gecikecekti. Ama yine gerçekleşecekti. İyi Parti hukuk devleti talep edenlerin, daha fazla demokrasi talep edenlerin, parlamenter düzen talep edenlerin, demokrasiyi yaşamak ve yaşatmak isteyenlerin kurduğu bir partidir. Türk halkına da bu sözü vermiştir. Bu sözü yaşatmak için vermiş olduğu sözün arkasında duran bir il başkanımızın görevden sadece demokrasi ve hukuk devletinin arkasında durduğu için görevden alınmış olmasını ben İyi Parti'nin kurucusu olarak, Milletvekili olarak kabullenmiyorum, içime sindirmiyorum. İyi Parti tabanının yüzde 99,99'unun da kabul etmediğinden eminim. Umarım Sayın Genel Başkan müdahale ederek bu yanlış kararı en kısa zamanda düzeltir. Ben şu anda Sayın başkana teşekkürlerimi iletmek istiyorum" dedi.

İl Başkanlığı düşen ŞekErdağ süreci anlattı

Görevden alınan İYİ Parti eski İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ yaşanan olayların başlangıcının İYİ Parti'nin kuruluş yıldönümü olan 25 Ekim tarihinde İzmir'de başladığını belirterek, "Ümit Hoca ile ilgili maktu evrak hazırlanmış, ama ben protokole giremediğim için bundan haberim olmadı. Ümit Hoca'nın disipline verilmesi ile ilgili dilekçeden. Aydın'a gelmek üzere ikin bir il başkanı arkadaşım beni aradı. Bir imza olduğunu söyledi. Ben de kendilerine gönderin imzalarım dedim. Ertesi gün cep telefonuma gelen evrakın çıktısını aldım. Bu dilekçede Ümit Hocamızın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için 'FETÖ'cü dediği için kesin ihracı yazılı. Buğra Kavuncu o olaydan sonra zaten Ümit Hocamızı mahkemeye vermiş. Ben mahkeme ile ilgili yorum yapamam. Ben de imzalanmak için gönderilen dilekçeye 'Konu adli makamlara intikal ettirilmiş olup, sonucun beklenmesi taraftarıyım" dedim. Konu bundan ibaret. Ümit hocamın yerine şu an Teşkilat Başkanı Koray Aydın olsaydı, Musavvat Başkan olsaydı, aynı bu olayla karşılaşsaydı tavrım yine aynı olurdu. Çünkü ben hakim değilim. Benim için adli makamların vereceği karar en önemli karardır. Dana sonra ilçe başkanları toplantım vardı. 13 İlçe Başkanımdan birisi hariç hepsi mahkeme kararı beklensin dedi"

İl Başkanlığının düştüğü Koray Aydın tarafından tebligat edildi

Bugün kendisine sosyal medyadan mesaj atıldığını belirten İYİ Parti eski il Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, "Sabah bana Whatsapp'tan 'Bitti' dediler. 'İl yönetim kurulu üyeleri istifa etti, Başkanlığınız düştü'. Tamam dedim. Sekreter beni aradı, 'Başkanım apar topar geldiler, partinin kilidini değiştirdiler. Bana bir evrak gösterdiler ama okuyamadım' dedi. Daha sonra il yönetiminden bir arkadaş tebligatı sosyal medyadan attılar. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın tebligatta diyor ki, 'Muğla il başkanımızın yönetim kurulu ile istişare etmeden tek başına aldığı kararları protesto eden ve kendisi ile çalışmak istemeyen 50 il yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etmiştir. İstifalar genel merkezimize ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur' Ben bu konuyu ilçe başkanlarım ile istişare ettim. Bunu şu anki Genel Başkan Yardımcımız Muğla milletvekili Metin Ergun bey ile ilçe başkanlarım ile istişare ettiğim için tartıştım. İstifa eden 50 deniliyor. Fakat gelen tebligatta sayı yok. Kimi kandırıyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti
İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti
İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti
İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti

Milletvekili, Selçuk Özdağ, İYİ Parti, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Milletvekili Özdağ, il başkanlığı düşen Şekerdağ'ı ziyaret etti - Son Dakika


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