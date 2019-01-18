İzmir'de 72 Kişiye Yönelik Fetö Operasyonu (2)
36 dakika önce
53 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanması ve örgüt içi izdivaç ile evlenenlere yönelik bu sabah İzmir merkezli, Ankara, İstanbul, Adana, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ,...
53 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA İzmir Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) içindeki mahrem yapılanması ve örgüt içi izdivaç ile evlenenlere yönelik bu sabah İzmir merkezli, Ankara
, İstanbul
, Adana
, Bursa
, Balıkesir
, Tekirdağ
, Samsun
, Zonguldak
, Konya
, Adıyaman
, Diyarbakır
, Muğla
, Burdur
, Eskişehir
, Kütahya
, Manisa
olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan, muvazzaf, emekli ve daha önce TSK'dan ihraç edilen binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubaylar ile mahrem ağabey ve ablalardan 53'ü gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken, operasyon kapsamında 19 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mehmet CANDAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
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