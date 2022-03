Adnan Menderes'e gidecek sürücülere kolaylık - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in kentteki otopark sayısını artırma hedefi doğrultusunda Adnan Menderes Havalimanı'nda yaşanan bekleme sorununa çözüm bulmak için çalışma başlattı. Toplam 215 araca hizmet verecek otoparkta, havaalanına ulaşım için "Park Et, Ring ile Devam Et" uygulaması ile yolcu transferinde kolaylık sağlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kent genelindeki otopark kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda kentteki otopark yatırımları sürüyor. Otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar çerçevesinde Karabağlar'da yaklaşık 20 milyon lira maliyetle 160 araç, 38 motosiklet kapasiteli Selvili Otoparkı'nı hizmete alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde 153 araç kapasiteli yer altı otoparkını hizmete açtı, Bayraklı'da ise 636 araçlık Türkiye'nin en büyük tam otomatik Smyrna Otoparkı'nın yapımını tamamladı. Son olarak Adnan Menderes Havalimanı bölgesine nefes aldıracak otopark projesi için de düğmeye basıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan otopark projesi ile havalimanı yakınında bekleme ve yolcu transferi sırasında yaşanan park sorunu çözülecek. Havalimanı kavşağı çevresinde oluşan araç kuyrukları ve yol kenarındaki bekleme sıkıntısı son bulacak.

Çalışmalar başladı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gaziemir'de 7 bin 500 metrekarelik alanda başlayan otopark düzenlemesinin 2022 yılının Ocak ayında tamamlanması planlanıyor. Gaziemir Menderes Caddesi üzerinde yer alan açık otopark, 10 engelli, 2 elektrikli ve 203 normal araç olmak üzere toplam 215 araç kapasitesiyle hizmet verecek.

Havaalanına ücretsiz ring seferi

İZELMAN A. Ş. tarafından işletilecek otoparkta, yolcuların araç trafiği oluşturmadan havalimanına ulaşımını sağlamak için "Park Et, Ring ile Devam Et" uygulaması da olacak. Yolcular uygun ücretle araçlarını park ederek ücretsiz ring seferiyle havalimanına gidip gelebilecek.