İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü

İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
11.12.2025 21:02
İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde anne, baba ve oğlun hayatını kaybettiği, ilk etapta cinayet ve intihar olarak değerlendirilen olayın arkasından 'miras' cinayeti çıktı. Polis ekiplerinin 4 gün süren ve bin 200'ü aşkın görüntüyü saniye saniye incelediği soruşturmanın sonucunda, ailenin küçük oğlunun miras için anne, baba ve ağabeyini katledip intihar süsü verdiği belirlendi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde anne, baba ve oğlun hayatını kaybettiği, ilk etapta cinayet ve intihar olarak değerlendirilen olayın arkasından 'miras' cinayeti çıktı.

ECE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, 24 Ekim tarihinde Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ikamette silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Evde yapılan incelemede Sadi Avcı (67) ve eşi Hatice Avcı'nın (54) farklı odalarda başlarından vurularak hayatını kaybettiği, ailenin büyük oğlu Mehmet Avcı'nın (33) ise salon kısmında ölü bulunduğu belirlendi. İlk incelemelerde, Mehmet Avcı'nın anne ve babasını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruldu.

CESEDİN DURUŞ ŞEKLİ VE TABANCANIN KONUMU ŞÜPHE YARATTI

Olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, intihar ettiği değerlendirilen Mehmet Avcı'nın cansız bedeninin duruş şekli ve suç aleti tabancanın konumundan şüphelendi. Durumun cinayet olabileceği ihtimali üzerine İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

İntihar sanılan olayda 'miras' cinayeti çıktı: Anne, baba ve ağabeyini öldürüp intihar süsü verdi

BİN 200 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada; İstihbarat Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme, İzmir Kriminal Bölge Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma yürüttü. 4 gün süren kesintisiz çalışmada, ailenin küçük oğlu M.A. (31) mercek altına alındı. Ekipler, ilçe genelinde ve İzmir merkezde bulunan 20'ye yakın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve 60 güvenlik kamerasından elde edilen bin 200 saati aşkın görüntüyü saniye saniye inceledi.

CİNAYETİ "SES" ARAMASI ELE VERDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli M.A.'nın olay günü İzmir merkezden Torbalı'ya geldiği, cinayet öncesinde farklı iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiği tespit edildi. İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemede ise kan donduran bir detay ortaya çıktı. Şüphelinin, olay öncesinde video paylaşım sitesi üzerinden "tabanca ses desibel seviyeleri" hakkında aramalar yaptığı, cinayeti en ince ayrıntısına kadar planladığı belirlendi.

İntihar sanılan olayda 'miras' cinayeti çıktı: Anne, baba ve ağabeyini öldürüp intihar süsü verdi

ÖNCE ANNESİNİ SONRA BABASINI, EN SON DA AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekip, M.A.'nın eve gelerek önce evde yalnız olan annesini, ardından eve çağırdığı babasını ve son olarak eve gelen abisini öldürdüğünü tespit etti. Şüphelinin, cinayetlerin ardından abisinin bulunduğu odayı düzenleyerek olaya "cinnet ve intihar" süsü verdiği, tabancadaki parmak izlerini sildiği ve dikkat çekmemek için olay yerinden ayrıldığı anlaşıldı.

MİRAS İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınan M.A.'nın, maddi sıkıntılar yaşadığı ve mirasa tek başına sahip olmak amacıyla cinayetleri işlediği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.A. (31) emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, T.B. (28) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Cinayet, Torbalı, İzmir, Miras, Polis, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İntihar sanılan olay cinayet çıktı! Miras için anne, baba ve ağabeyini öldürdü - Son Dakika

    Yorumlar (7)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ne oldu miras sana kaldi icetde yetsin cehennemede odun oldun 50 0 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    seni yaşatan yasanın sana ekmek verenin sana nefes aldiranın ALLAH tez zamanda belasını versin 42 1 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    bunun gibileri yeminlen beslemeyin. haramdır günahtır. gebertin gitsin. 27 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Eee,içerde miraslarını hesaplar durursun artık 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Durak Mehmet Durak:
    alkol kumar uyuşturucu 13 0 Yanıtla
