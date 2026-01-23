Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış

İzmir'in Menemen ilçesinde 19 Ocak Pazartesi günü, ikamet ettiği sitenin girişine gelen Gözde Akbaba, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E.tarafından silahlı saldırıya uğradı.

PUSU KURUP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde genç kadının eve girmek üzereyken silahlı saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovalaması yer aldı. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıklarını sesleri de duyuldu.

JASAT KISKIVRAK YAKALADI

Olayın ardından Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Yapılan saha araştırmaları sonucunda şüpheli Lokman E., olaydan yaklaşık bir buçuk saat sonra bir akaryakıt istasyonunda bekleme yaparken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 Ocak günü hayatını kaybetti. Genç kadının vefat haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

TUTUKLANDI

Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ölü muayene işlemlerinin ardından Akbaba'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli Lokman E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.