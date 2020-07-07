Kaçak tütün operasyonunda 135 şüpheliden 20'si tutuklandı - Son Dakika

Kaçak tütün operasyonunda 135 şüpheliden 20'si tutuklandı

- Kaçak tütün operasyonunda 135 şüpheliden 20'si tutuklandı İstanbul merkezli 16 ilde tütün, sigara ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 135 şüpheliden 20'si tutuklandı.

- Kaçak tütün operasyonunda 135 şüpheliden 20'si tutuklandı

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İSTANBUL - İstanbul merkezli 16 ilde tütün, sigara ve alkol kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 135 şüpheliden 20'si tutuklandı. Serbest bırakılan 115 şüpheliden 32'si hakkında ise 'adli kontrol' hükümleri uygulandı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara, içki ve tütün kaçakçılığı yapan çetelere yönelik çalışma başlatmış, 2 Temmuz Perşembe sabahı İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova'da bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Suç örgütü lideri Menderes B.'nin de aralarında olduğu 135 kaçakçının gözaltına alındığı operasyonlarda 66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 paket markalı tütün, 224 bin 900 gram nargile tütünü, bin 299 sahte içki, 270 litre alkol, 2 milyon 126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş makaron, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 kaçak elektronik eşya, nakliye için kullanılan 19 araç, içki şişelerinde kullanılmak üzere hazırlanmış çeşitli markalara ait etiketler ve bandrol, 20 bin 950 lira, 35 bin Euro, 2 tabanca, 124 mermi ve 51 kol saatinin yanı sıra 112 adet F serisi 1 Amerikan doları ele geçirilmişti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 135 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 83'ü adli makamlarca serbest bırakıldı. 20 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak tütün operasyonunda 135 şüpheliden 20'si tutuklandı - Son Dakika
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