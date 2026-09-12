Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı - Son Dakika
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Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı

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Hasta leopar orman görevlisine saldırdı, olay Nepal'de meydana geldi. Görevli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Leoparın saldırgan davranışları paniğe neden oldu.

Kafesinden kaçan hasta leoparın orman görevlisine vahşice saldırdı.

Olay, Nepal'in merkezindeki Lamjung bölgesinde meydana geldi. Hasta durumdaki leopar, kafesinin kapısını aniden açarak 57 yaşındaki orman görevlisi Buddhijung Gurung'un üzerine atıldı.

Saldırı sırasında çevrede bulunan insanlar büyük panik yaşarken, birçok kişi olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada leopar bir motosikleti devirdi. Devrilen motosiklet kısa süreliğine hayvanın altında kalarak hareket etmesini engelledi.

Polisin açıklamasına göre saldırıda Buddhijung Gurung'un sol eli ve yüzü yaralandı. Yaralı görevli, tedavi edilmek üzere Besisahar'daki İl Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay öncesinde kaydedilen görüntülerde, leoparın küçük bir kamyonetin üzerinde bulunan dar bir kafese kapatıldığı görülüyor.

Hasta ve güçsüz halde bulunan hayvan, aynı günün erken saatlerinde Besisahar Belediyesi sınırları içerisindeki Dhung Khola yakınlarında bulunmuştu. Ekipler, leoparı güvenli şekilde kontrol altına almak amacıyla sakinleştirici uygulamıştı.

Plan, hayvanı tedavi edilmesi için bir yaban hayatı kurtarma merkezine götürmekti.

Görüntülerde iki kişinin kafesi araçtan kaldırdığı ve daha büyük bir muhafazaya taşımaya çalıştığı görülüyor.

Ancak daha sonra işler kontrolden çıktı.

Leoparın orman müdürlüğünün çevresinde dolaştığı ve bir sütuna tırmandığı görüldü. Görevliler, hayvanın çevrede daha fazla tehlike yaratmasını önlemek amacıyla kafesler ve çeşitli bariyerler kullanarak onu kontrol altında tutmaya çalıştı.

Ancak hayvanın bulunduğu bölgedeki hareketliliği, yakınlardaki Besisahar pazarında yaşayan vatandaşlar arasında büyük korkuya neden oldu.

Leoparın saldırgan davranışlar sergilemesinin ardından polis ekipleri orman müdürlüğü çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yetkililer, hayvanın kontrol altına alınması sırasında orman müdürlüğü çalışanlarına içeride kalmaları yönünde talimat verdi.

Olayın başlangıcında leoparın hasta ve güçsüz durumda olması nedeniyle kurtarma ekipleri tarafından tedavi amacıyla güvenli bir merkeze götürülmesinin planlandığı belirtildi. Ancak kafesten kaçması, kurtarma operasyonunun kısa sürede tehlikeli bir duruma dönüşmesine yol açtı.

Saldırının ardından yaralanan Gurung hastaneye kaldırılırken, ekipler de leoparın yeniden kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

Yaşananlar, hasta veya yaralı durumdaki vahşi hayvanların taşınması ve tedavi edilmesi sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle stres altındaki yırtıcı hayvanlar, sakinleştirilmiş olsalar bile beklenmedik şekilde saldırganlaşabiliyor.

Nepal'deki olayda da başlangıçta yardım edilmesi ve tedavi edilmesi amaçlanan hasta leoparın kafesten çıkmasının ardından çevrede bulunan insanlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu görüldü.

Kafesten kaçan hayvanın orman müdürlüğü çevresinde dolaşması üzerine bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri de çevrede yaşayan vatandaşların olay yerine yaklaşmasını engellemeye çalıştı.

Saldırı sırasında yaşanan panik ve leoparın görevlilere saldırması, kurtarma çalışmalarının ne kadar riskli olabileceğini gözler önüne serdi.

Yetkililer ve kurtarma ekipleri, hayvanın daha fazla zarar vermesini önlemek ve güvenli şekilde kontrol altına almak için bariyerler ve kafeslerden yararlandı.

Olay sırasında yaralanan 57 yaşındaki orman görevlisi Buddhijung Gurung'un ise yüzünden ve sol elinden yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Leoparın daha önce Dhung Khola yakınlarında hasta halde bulunmasının ardından kurtarılarak tedavi merkezine götürülmesinin planlandığı, ancak nakil işlemi sırasında yaşanan kaçışın beklenmedik bir krize dönüştüğü aktarıldı.

Olayla ilgili güvenlik önlemleri sürdürülürken, bölgedeki vatandaşlardan da orman müdürlüğü çevresinden uzak durmaları istendi.

Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı
Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı
Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı
Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı

Leopar, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Nepal Kafesten kaçan leopar dehşet saçtı! orman görevlisine böyle saldırdı - Son Dakika

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