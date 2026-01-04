Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor - Son Dakika
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
04.01.2026 12:43  Güncelleme: 19:35
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Antalya'da çalıştığı otelde hazırladığı kahveyi Rus turistlerin beğenmemesi üzerine eğitim alıp 2020'de kendi işini kuran Malatyalı girişimci, işlediği ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor. Turistlerin yaptığı kahveyi beğenmemesinin hayatında dönüm noktası olduğunu, kendisini bu alanda yetiştirdiğini anlatan genç girişimci, şimdi üretim hacmini 20 tona çıkarmak için çalışıyor.

Malatya'da yaşayan 32 yaşındaki Onur Aldemir, Antalya'daki otelde çalıştığı sırada hazırladığı kahveyi Rus turistlerin beğenmemesi üzerine yöneticilerinin desteğiyle 2011'de kahve yapma eğitimi almaya karar verdi.

Aldığı eğitimlerin ardından işletme açan ve 17 ülkeden getirdiği kahve çekirdeklerini kavurarak ihraç etmeye başlayan Aldemir, işletmesinde 5 kişiye istihdam sağlıyor.

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

8 ÜLKEYE GÖNDERİYOR

Onur Aldemir, turistlerin yaptığı kahveyi beğenmemesinin hayatında dönüm noktası olduğunu, kendisini bu alanda yetiştirdiğini anlattı. Kahvenin özel bir içecek olduğunu dile getiren Aldemir, şöyle konuştu: "17 farklı ülkeyle çalışıyoruz. Çiğ alıp, işleyip, 8 ülkeye ihracatını sağlıyoruz. Özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi Körfez ülkelerinde hizmet sağlayan firmalara gönderiyoruz. Onun yanı sıra Amerika, İngiltere ve Balkan ülkelerine de satış yapıyoruz."

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

ÜRETİM HACMİNİ 20 TONA ÇIKARMAK İSTİYOR

Talebe göre üretim miktarının her yıl değiştiğini belirten Aldemir, daha fazla ülkeye ihracat için çalıştığını söyledi. Aldemir, şunları kaydetti: "İhracatımız, yıllık 8 ile 10 ton arasında. Paket bazlı baktığımız zaman bu durum 10-15 bin paket bandına çıkabiliyor. Depremlerden önce 15-20 ton bandında üretim yapabiliyorduk ancak 6 Şubat 2023 depremlerinde işletmemiz yıkıldı. Sıfırdan başlamak zorunda kaldık. Şu an küçük bir işletme kotasındayız. Daha büyük bir üretim hacmine çıkmayı hedefliyoruz. Şu an için 8-10 ton bandında olan hacmimizi ilerleyen zamanlarda 20 ton bandına çıkartıp sektördeki rakiplerimizi yakalamayı hedefliyoruz."

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Kaynak: AA

Antalya, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor - Son Dakika

23:42
SON DAKİKA: Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor - Son Dakika
