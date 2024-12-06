Kahve Zirvesi'nde Türk Kahvesi Vurgusu

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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, katıldığı 'Kahve Zirvesi ve Mini Festivali'nde, "Bizim için bir fincan kahve, içecekten çok daha büyük anlamlar taşıyor. Gelenek ve göreneklerimizin içinde Türk kahvesi var. Bir çiftin evliliğinden, küsleri barıştırmaya kadar kahveyle başlayan hikayelerimiz var. Bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz var. Türk kahvesi kültürünün korunarak, yaygınlaşmasını ve kahve sektörünün güçlenerek dünya pazarlarında yerini almasını istiyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen 'Kahve Zirvesi ve Mini Festivali'ne katıldı. Etkinlikte, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdurrahman Işıksever, ATO Komite ve Meclis Üyeleri, kahve sektörü temsilcileri ile çok sayıda davetli yer aldı.

"Türk kahvesi, kültürel hazinemizin en önemli değerlerinden biri"

ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO), 5 Aralık 2013'te, Türk Kahve Kültürü ve Geleneği'ni "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesine" aldığını ve o tarihten bu yana, her yıl 5 Aralık gününün, "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlandığını hatırlattı. Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve birçok kıymetli duygu ve anlamı barındıran Türk kahvesinin tüm dünyada yaygınlaşmasının önemine değinen ATO Başkanı Baran, Türk kahvesi ile dünyada farkındalık oluşturarak, bu mirası ekonomik katkıya dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Baran, "Türk kahvesi, kültürel hazinemizin en önemli değerlerinden biri. Bizim için bir fincan kahve, içecekten çok daha büyük anlamlar taşıyor. Gelenek ve göreneklerimizin içinde Türk kahvesi var. Bir çiftin evliliğinden, küsleri barıştırmaya kadar kahveyle başlayan hikayelerimiz var. Bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuz var. Türk kahvesi kültürünün korunarak, yaygınlaşmasını ve kahve sektörünün güçlenerek dünya pazarlarında yerini almasını istiyoruz" dedi.

"Türkiye de bir kahve ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor"

Türkiye de dahil olmak üzere hemen her ülkede kahve pazarının hızla büyüdüğünü belirten Baran, "Dünyanın en yaygın içeceklerinden biri olan kahve, aynı zamanda önemli bir ekonomi durumunda. Dünya genelinde, günde 2 milyar fincan kahvenin tüketildiği belirtiliyor. Küresel kahve pazarı büyüklüğünün ise 460 milyar dolar seviyesine ulaştığı ifade ediliyor. Sektör milyonlarca kişiye de istihdam sağlıyor. Dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürünün kahve olduğu söyleniyor. Türkiye de bir kahve ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" diye konuştu.

Türkiye'de kahve üretimine yönelik girişimlerden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Baran, Türkiye'nin kahve ihracatının son 5 yılda 155 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Baran, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 146 ülkeye kahve sattığını ifade ederek, "Başkentimizde de kahve sektörü hızla gelişiyor. Şehrimiz, önde gelen kahve firmalarına ev sahipliği yapıyor" dedi. Baran, konuşmasında '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' ile '5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nü de kutladı.

"Türk kahvesini geleceğe taşıyacağız"

ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi ve A4 Kahve Kurucu Ortağı Aykut Altıntaş da yaptığı konuşmada, etkinliğin Türk kahvesinin tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çekti. Altıntaş, "Türk kahvesini yaygınlaştırılması ve bu demleme yönteminin de dünyadaki diğer demleme yöntemleri gibi bilinir hale gelmesi için çaba gösteriyoruz. 60 No'lu Komite olarak bu etkinlikle kültürel mirasımız Türk kahvesini geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Başkentin kahve markalarının stant açtığı etkinlik, "Yerel Kahveciler, İşletme Zorlukları ve SCA (ESSİEY) Sertifikasyonu Hakkında Bilgilendirme", "Endüstri ve Makineleşme Üzerine Kahvenin Etkileri", "Kahve Sektöründe Kadın Girişimciler ve Tecrübeleri Hakkında Paylaşımlar", "Türk Kahvesi Geleneği, Kullanılan Gereç ve Yöntemlerin Tarihi" başlıklı paneller ile devam etti.

Etkinliğe, ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komite Başkan Yardımcısı Emre Güner, Meclis Üyeleri Bekir Yılmaz, Hakan Sancur, Meriç Çağlayan, Komite Üyeleri Aykut Altıntaş, Servet Alkan, 14 No'lu Medya Meslek Komitesi Meclis Üyesi Efe Polat, 37 No'lu Konut Amaçlı Olmayan İnşaat ve Altyapı Müteahhitleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi İbrahim Öztürk, 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri, Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Muharrem Kılıç, Selahattin Karaoğlan, 53 No'lu Peyzaj, Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kirami Yıldırım, Afrika ve Güney Amerika Ülke Büyükelçiliklerinin temsilcileri ile çok sayıda kahvesever de katıldı.