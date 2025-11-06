Kamyon Şoförünün Canlı Olma İhtimali Kaldı - Son Dakika
Kamyon Şoförünün Canlı Olma İhtimali Kaldı

Kamyon Şoförünün Canlı Olma İhtimali Kaldı
06.11.2025 16:32
Ordu'daki göçükte kamyon şoförüne ulaşmanın riskli olduğu belirlendi, arama durduruldu.

Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy Mahallesi'nde bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında dün meydana gelen olayda Burak Kilci (24) ve kamyon şoförü Ahmet Şahin göçük altında kaldı. İş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cenazesi, yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından dün akşam saatlerinde göçük altından çıkartıldı.

GÖCÜKTEKİ KAMYON ŞOFÖRÜNÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILAMADI

İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ordu Valisi Muammer Erol, göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarını sürdürmenin riskli olduğunu belirterek, AFAD Başkanlığı'ndan özel bir ekibin Ordu'ya geleceğini söyledi.

"CANLI OLMA İHTİMALİ KALMADI"

Dün saat 16.30 sıralarında patlatma sonrası malzemenin alınması ve taşınması esnasında yukarıdaki kütlelerin aşağıya doğru hareketlenmesi ile birlikte, içerisinde bir şoför ile bir operatör bulunduğu iş makinesi ile bir kamyonun kaldığını ve operatörün dün saat 22.30 civarında cansız bedenine ulaşıldığını belirten Vali Muammer Erol şunları söyledi: "Kamyon şoförüne ulaşmakla ilgili çalışmayı sürdürmenin riskli olduğu değerlendirilerek termal cihazlarla dinleme yapıldı ve canlı olma ihtimali olmadığı anlaşıldı.

"ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEK RİSKLİ"

Bu sabah tekrar baktığımızda, çok büyük risk altında bir çalışmanın yapıldığını görmüş olduk. Riske rağmen operatörün cansız bedenine ulaşıldı. Sabah nereye kadar girilebileceğine ekipler tarafından bakıldı ve kütlenin hareket halinde olduğu gözlemlendi. İşin sorumlusu olan iş güvenliği uzmanları, jeoloji mühendisleri, belediyeden, çevre mühendisliğinden ve AFAD'dan bu riskle işin yapılamayacağının ve yapılmasının da doğru olmayacağını bizlere söylediler ve bu durumu bir tutanağa bağladılar. Bizler de onların kanaati doğrultusunda kamyon şoförüne ulaşma işini durdurmuş olduk" dedi.

"HAREKET HALİNDE 3 AYRI KÜTLE DAHA BULUNUYOR"

Vali Erol, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı üzerine AFAD başkanlığından bir ekip bundan sonraki kısmın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin tespitlere rehberlik etmek üzere ilimize intikal ediyor. İşin bunda sonraki kısmı, bu işi bilenlerin 'şöyle yapılsa doğru olur' diye bize söyleyeceği yol ve yöntem ile yapılacaktır. O zamana kadar bekleyeceğiz ancak bu süre uzun sürmez tahmin ediyorum" diye konuştu. Birbirinden bağımsız hareket halinde 3 ayrı kütlenin daha olduğuna vurgu yapan Vali Erol, "Eğer bir yağış söz konusu olsaydı, daha fazla üzücü olaylar yaşanabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

