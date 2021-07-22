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Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika

Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı

22.07.2021 21:32

Rize ile Artvin'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından Meteoroloji'den yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların, şiddetli yağışlara karşı temkinli olması uyarısında bulundu.

Türkiye, günlerden bu yana Rize ile Artvin'de yaşanan sel felaketine kilitlendi. Sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında can kayıpları yaşanırken, çok sayıda ev ve araç da hasar gördü. Yağışlar etkisini yitirse de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, şiddetli yağışların devam edeceği bilgisi verildi.

MARMARA, DOĞU ANADOLU VE BATI TOROSLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, ( Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

"CİDDİ ANLAMDA TEDBİR ALINMALI"

Meteoroloji, Artvin ve Rize için turuncu; Kastamonu, Trabzon, Bartın, Giresun ve Zonguldak için sarı alarm verildiğini duyurdu. Meteoroloji tarafından sarı alarm için yapılan uyarıda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır", turuncu alarm için ise "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" açıklaması yapılmıştı.

UYARI YAPILAN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıda bulunulan iller şu şekilde:

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 23°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ 21°C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURDUR 19°C, 33°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE 18°C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP 23°C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK 20°C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 22°C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS 13°C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı

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Son Dakika Güncel Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kara bulutlar henüz dağılmadı! Meteoroloji'den çok sayıda il için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika
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