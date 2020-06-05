Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun Beşköprü- Arifiye kesiminde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya- İzmit istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun (Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağında) 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7, Trabzon- Gümüşhane yolunun 35-38 ve Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometreleri arasında Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Karakurt, Ankara, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 08:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor 18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Altının kilogramı 373 bin lira oldu Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı 10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
14:46
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında         
14:36
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi         
14:35
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi         
14:23
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak         
13:43
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı         
13:42
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi         
13:24
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor         
13:16
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü         
12:56
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu         
12:51
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı         
12:50
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim         
12:47
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı 2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı         
12:26
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı         
12:17
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı 15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı         
12:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti         
11:51
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı         
11:38
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi         
11:34
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum         
11:34
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı         
11:33
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek 2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek         
11:27
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı         
11:09
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! 7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!         
11:07
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor         
11:01
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı         
11:01
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı         
10:56
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması         
10:47
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 15:12:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]