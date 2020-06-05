Kara yollarında durum

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7, Trabzon- Gümüşhane yolunun 35-38 ve Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun ( Kaynaşlı Otoyol bağlantı kavşağında) 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun Beşköprü- Arifiye kesiminde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Sakarya- İzmit istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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