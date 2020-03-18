Karadeniz'den 13 milyon dolarlık tabanca ve yedek parça ihraç edildi

Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize'den 2019 yılında 35 ülkeye 13 milyon 4 bin 39 dolarlık tabanca, av silahı ve yedek parça ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 yılında Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Rize'den 23 ülkeye gerçekleştirilen tabanca, av silahı ve yedek parça ihracatından 5 milyon 192 bin 440 dolar gelir elde edilmişti.

2019'da bu ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısı 35'e yükseldi.

Geçen yıl ABD, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kanada, Guatemala, Sudan, Azerbaycan, Burkina Faso, Kuveyt, Avustralya, Tayland, Kosova, Kostarika, Gürcistan, İtalya, Rusya Federasyonu, Tanzanya, Nijer, Mozambik, Yeni Zelanda, El Salvador, Norveç, Danimarka, Polonya, Fransa, Bosna Hersek, Zambia, Bangladeş, Lübnan, Slovakya, Malezya, Avusturya, Ukrayna, Katar ve Sri Lanka'ya ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat yapılan ilk beş ülke 5 milyon bin 265 dolarla ABD, 2 milyon 848 bin 589 dolarla Filipinler, 892 bin 610 dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 723 bin 403 dolarla Kanada, 658 bin 55 dolarla Guatemala oldu.

İhracatın miktar bazında en fazla arttığı ülkeler yüzde 4 bin 251 ile İtalya, yüzde 2 bin 250 ile Yeni Zelanda, yüzde 1917 ile Kuveyt olarak kayıtlara geçti.

Değer bazında en fazla artış ise yüzde 3 bin 176 ile İtalya, yüzde 2 bin 820 ile Filipinler, yüzde 1482 ile Kuveyt'e yapılan ihracatta gerçekleşti.

ABD'ye 2018 yılında yapılan 1 milyon 16 bin 390 dolarlık ihracat, 2019'da yüzde 392 artarak 5 milyon bin 265 dolara yükseldi.

Geçen yıl, 2018'de bu sektörde ihracat yapılmayan Tayland, Kostarika, Tanzanya, Nijer, El Salvador, Norveç, Danimarka, Bosna Hersek, Malezya, Avusturya, Ukrayna ve Sri Lanka'ya toplam 444 bin 273 dolarlık ürün satıldı.

"Silah imalatı ve ihracatı dünya ile boy ölçüşür seviyeye ulaştı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, savunma sanayisi sektörünün bölge ihracatı içinde önemli paya sahip olduğunu söyledi.

Bölgede geçmiş yıllarda devlet kontrolünde atölye tarzında küçük imalathanelerle başlayan silah imalatının artık yüksek teknoloji ve katma değer ihtiva eden sanayiye dönüştüğünü vurgulayan Kalyoncu, "Silah imalatı ve ihracatı dünya ile boy ölçüşür seviyeye ulaştı." dedi.

Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi illerinde yüksek katma değerli ürün olarak üretilen tabancaların birçok ülkenin silahlı kuvvetleri tarafından tercih edildiğinin altını çizerek, "Ülkemizde savunma sanayisi son yıllarda çok büyük bir atılım sağladı, gelişme gösterdi. Bölgede de silah imalat sanayisinin son teknolojik gelişmeler paralelinde önümüzdeki yıllarda çok daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz." diye konuştu.