Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Haberin Videosunu İzleyin
Kemal Sunal\'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti
17.12.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kemal Sunal\'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti
Haber Videosu

Kayseri'de Sarımsaklı Mahallesi'nde Kemal Sunal'ın Propaganda filmi gerçek oldu. Devlet Demiryolları'nın tren raylarındaki güvenliği sağlayabilmek için gece vakti çektiği tel örgüyle ikiye bölünen mahallenin sakinleri isyan etti. Camiye, markete veya akrabalarına gitmek için 5 kilometre yol yürümek zorunda kalan mahalleli üst geçit yapılmasını istiyor.

Kayseri'ye 28 kilometre uzaklıktaki Sarımsaklı Mahallesi sakinleri, mahallelerinin ortadan ikiye bölünmesine tepkili. Devlet Demiryolları tarafından mahallenin ortasından geçen tren raylarındaki güvenliği sağlayabilmek için çekildiği belirlenen tel örgü, mahalleyi de ikiye böldü.

CAMİ İÇİN 5 KİLOMETRE YOL GİDİYORLAR

Mahallede bulunan camiye, markete ve tel örgünün diğer tarafındaki akrabalarına ulaşabilmek için yaklaşık 5 kilometre yürümek zorunda kalan mahalle sakinleri uygulamadan vazgeçilmesini veya üst geçit yapılmasını talep ediyor.

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

"BU İNSANLARA EZİYETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Mahalleyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Kayseri'nin hemen kenarında mesire alanı olan Sarımsaklı'da ilginç bir uygulama yapılmış. Tıpkı yüzyıl önce Türkiye'nin Güneydoğu sınırında köyü ikiye bölüp bir tarafın Irak'ta bir Türkiye'de kalması gibi şuanda da Sarımsaklı Mahallesi ikiye bölünmüş. Kuzey sarımsaklı ve güney sarımsaklı. Devlet Demiryolları bir gece vakti bu tel örgüyü çekerek mahalleyi bölmüş. Çarşı ve cami diğer tarafta. İnsanlar karayoluna bile ulaşmak için diğer tarafa 5 kilometre yol yapacaklar. Ekmek almak için 5 kilometre yol yapacaklar. Bir çalışma yapılırken fizibilite çalışmasını yapar. 'Ne yapılacaksa onu yapayım' denir. Bu insanlara eziyetten başka bir şey değil. Bunun derhal sonlandırılması lazım" dedi.

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

"KASKİ HER YERİ BATIRIP BIRAKTI"

Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Vatandaşımız her yer kapandığı için ne sağa geçebiliyor, ne sola. Yerleşim alanı arkada kalıyor. Yaşlılarımız, hastalarımız ne markete gidebiliyor ne de camiye gidebiliyor. Aracı olmayan 5 kilometre yol geçecek. Halk ne yapacağını düşünüyor. KASKİ geldi, her yeri batırıp bıraktı. Halkımız içme suyu içemiyor. Bizim halkımıza bütün kurumlar olarak kastınız nedir? Biz bunu öğrenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

"70 SENEDİR AÇIKTI, ŞİMDİ KAPATTILAR"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gökçen de, "Ben 70 senedir buradayım. Burası hep açıktı ama şimdi kapattılar. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Bütün halk mağdur. Köyümüzde genç yok, hep ihtiyar var. Onlarda camiye gidemiyor. Camiye gitmek için evimden çıkıyorum ve en az 4-5 kilometre yürümem gerekiyor" diye konuştu.

OLAY PROPAGANDA FİLMİNİ HATIRLATTI

Öte yandan, mahallede yaşanan olay Kemal Sunal'ın oynadığı bir tel örgüyle ikiye bölünen bir köyün bu sınırla birlikte sosyal, duygusal ve manevi olarak da ikiye bölünmesinin ardından yaşanan dokunaklı hikayeyi anlatan Propaganda filmini akıllara getirdi.

Kaynak: İHA

Devlet Demiryolları, Kemal Sunal, Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İdil İdil:
    """ Yardım almadan hisse senedi ticareti yapma hatasını yaptım ve çok şey kaybettim, ancak Prof. Nelson Frye'ı takip etmeye başladığımda işler değişti. Onun rehberliği sadece birkaç hafta içinde 599 bin dolar kazanmama yardımcı oldu. Onu, kripto ticareti konusunda ciddi olan herkese Telegram * NildaSGNL * tavsiyesinde şiddetle tavsiye ediyorum."""" 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin kanayan yarası için radikal adım Reklamları yasaklanıyor Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum’u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir Muhalefet vekilleri, Bakan Kurum'u övmeye doyamıyor: Gerçekten hakkını vermek gerekir
Okul inşaatında kan donduran olay Çocuk işçiyi sopa ile darbetti Okul inşaatında kan donduran olay! Çocuk işçiyi sopa ile darbetti
Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Tekirdağ’da deniz 20 metre çekildi Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi
Bursa’daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı
Down sendromlu Harun Efe, yetenekleriyle öğretmenlerinin gururu oldu Down sendromlu Harun Efe, yetenekleriyle öğretmenlerinin gururu oldu
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta tabela 1 haftada ikinci kez değişiyor Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta tabela 1 haftada ikinci kez değişiyor
Duyanlar şokta Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı Zirvedeki servet şaşkına çevirdi Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! Zirvedeki servet şaşkına çevirdi
Trabzonspor’a iki yıldızından kötü haber Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu İlk sırada o ülke var Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu! İlk sırada o ülke var
Şili’nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı
Eurovision’un yayıncı kuruluşundan çok konuşulacak “İsrail“ kararı Eurovision'un yayıncı kuruluşundan çok konuşulacak "İsrail" kararı

16:45
Icardi cephesinden Selahattin Baki’nin iddialarına yanıt
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
16:15
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK’ya salladı
Serdal Adalı, 3 kulübün ismini vererek MHK'ya salladı
16:02
Öğretmen, polis, doktor Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar
16:00
İstanbul barajları alarm veriyor Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız
İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde: Ciddi bir imtihandayız
15:54
Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi
Testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi
15:46
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama
15:20
Yaprak dökümü sürüyor Süper Lig’de bir hoca daha koltuğundan oldu
Yaprak dökümü sürüyor! Süper Lig'de bir hoca daha koltuğundan oldu
15:14
Büyük tepki var Acun Ilıcalı’nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
Büyük tepki var! Acun Ilıcalı'nın gözden kaçırdığı detay başına iş açabilir
14:52
Mustafa Destici’yi kızdıran rapor Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı
14:46
Fatih Terim’in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
14:16
Güney Marmara Otoyolu geliyor İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
14:05
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın 2 isme ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme ''Güle güle'' dedi
14:04
Türk-İş’ten Bakan Işıkhan’a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız
13:08
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 16:49:40. #7.12#
SON DAKİKA: Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.