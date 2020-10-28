Keçiören'de Cumhuriyet çoşkusu Azerin konseriyle yaşandı - Son Dakika

Keçiören'de Cumhuriyet çoşkusu Azerin konseriyle yaşandı

28.10.2020 12:33
Keçiören'de Cumhuriyet çoşkusu Azerin konseriyle yaşandı, System.String[]

Keçiörenliler, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını coşkulu Azerin konseriyle kutladı.

Keçiörenliler, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını coşkulu Azerin konseriyle kutladı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını kutlamak için Keçiören Belediyesi tarafından, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Azerin konseri düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti küllerinden doğan, küllerinden devleşen, yeniden dirilen, dünyaya diz çöktüren ve istiklalini ilan eden büyük bir Cumhuriyettir. Milyonlarca şehidimizin kanı ile aldığımız bu toprakları bizlere vatan yapan başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, tüm şehit ve gazilerimize yüce Rabbim'den rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Cumhuriyetimizin 97'nci yılı kutlu olsun, devletimiz ebed müddet var olsun."

"Vatanı olmayanın mezarı da olmaz"

Yaşamak için de ölmek için de vatana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Başkan Altınok, şunları kaydetti:

"Atatürk diyor ki, 'Ey Türk gençliği! Atanı tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç, kuvvet ve kudret bulacaksın.' İşte biz binlerce yıllık tarihi olan ulu çınar bir milletin torunlarıyız. Bir şairimiz de diyor ki, 'Ölmeye vatan yahşi, olmaya vatan yahşi.' Yani olmak için, yaşamak için vatan lazım, ölmek için de vatan lazım. Vatanı olmayanın mezarı da olmaz."

"Cumhurbaşkanımız 'şahin bir politika' izliyor"

Altınok, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını Türk ve İslam düşmanlığı olarak tanımlayarak, Fransa Cumhurbaşkanını kınadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısının milli bir duruş olduğunu kaydeden Altınok, şunları söyledi:

"Makron'u kınıyoruz. Kafayı Türkiye'ye takmış, nereye baksa Türkiye'yi görüyor. Geçmişte bizi birbirimize düşürmüşlerdi, kafamızı kaldırıp etrafımızı göremiyorduk. Artık milli menfaatlerine, geleceğimizin menfaatlerine, masum ve mazlum milletlerin menfaatlerine yönelik politika izleyen, hakkını ve hukukunu savunan bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Dertleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la. Çünkü onlara dikilen, onlara karşı dik duruş sergileyen bir tek Cumhurbaşkanımız var. Asıl dertleri Türkiye'dir. Önce Cumhurbaşkanımızı indirip sonra da taşeronlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme derdindeler. Ama Cumhurbaşkanımız şahin bir politika izliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerini savunan bir politika izliyor. Bu nedenle de dolar ve avro artıyor, Türkiye'yi ekonomik yönden yıpratmak istiyorlar. Türkiye geliştikçe, silah sanayisini kendisi kurdukça emperyalistler hedef olarak bizi görüyorlar."

"Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız"

Türkiye'nin, Ermenistan ile haklı mücadelesinde Azerbaycan'a daima destek verdiğini kaydeden Altınok şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye eğilmeden, bükülmeden, kıvırmadan dimdik Azerbaycan'ın yanında duruyor. Azerbaycan da Ermeniler tarafından 30 yıl önce işgal edilen topraklarını almak için birçok şehit veriyor. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' diyerek vatan ve devlet olmanın bedelini ödüyorlar. Biz de sonuna kadar Can Azerbaycan'ın yanındayız. Yüce Rabbim Azerbaycan Türk ordumuzu muvaffak eylesin. İnşallah bir an önce Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalansın."

Programa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra, AK Parti 26'ncı dönem Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Azerbaycan, Keçiören, Türkiye, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keçiören'de Cumhuriyet çoşkusu Azerin konseriyle yaşandı - Son Dakika


Son Dakika

Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için "Malum teknik direktör" demesi, sosyal medyada tepki çekti Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin bıraktığı tank ve mühimmatları ele geçirdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'İstanbul' uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık Son Dakika! Bakan Pakdemirli: 22 saatlik yoğun çalışmanın ardından, Hatay'daki orman yangınını kontrol altına aldık         
12:07
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
Fındığa alternatif olarak safran ekti: 2,5 dönüm araziden 40 bin lira kazanacak Fındığa alternatif olarak safran ekti: 2,5 dönüm araziden 40 bin lira kazanacak         
11:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler: Ekonomiye ve değerlerimize saldırıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler: Ekonomiye ve değerlerimize saldırıyorlar         
11:01
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
10:52
Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde Altın rekor üstüne rekor kırıyor: 505 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinde         
10:29
Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı         
09:41
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi         
08:58
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar         
08:35
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar Sahte araç muayene sitesiyle 2 milyon lira vurgun yaptılar         
08:11
Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma         
00:39
Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor         
23:43
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu         
21:46
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 12:37:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Keçiören'de Cumhuriyet çoşkusu Azerin konseriyle yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei