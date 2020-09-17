Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, apartman görevlileriyle görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle apartman görevlileriyle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle apartman görevlileriyle görüştü.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde iş yükleri artan apartman görevlileri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Toplantıya Malatya, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Rize, Kayseri, Gaziantep ve Karabük'te çalışan apartman görevlileri ile Konut Görevlileri Sendiası (KONUT-SEN) Genel Başkanı Uğur Gözel katıldı. Toplantıda, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Seyit Torun eşlik etti.
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