KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı

26.11.2020 11:07

Kırklareli'nde üretilen süt ve süt ürünleri, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Kırklareli'nde üretilen süt ve süt ürünleri, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Kentin temiz havasında, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nın eteklerinin zengin bitki örtüsünde beslenen küçük ve büyükbaş hayvanların sütünden elde edilen lezzetli ürünler, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinden yoğun ilgi görüyor.

Kentten Çin Halk Cumhuriyeti'ne de 100 ton peynir altı tozu ihracatı yapıldı.

"Kovid-19 sürecinde ihracat arttı"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde hastalıklardan ari ve AB onaylı 19 süt çiftliği bulunduğunu söyledi.

Kentte, AB standartlarında süt üretildiğini dile getiren Özel, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bu ürünlere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talebin arttığını ifade etti.

Özel, "Kovid-19 sürecinde ilimizde üretilen süt ve süt ürünlerine talep arttı. 9 ayda 85 ton 471 kilogram süt ve süt ürünü ihracatı karşılığında 35 milyon 200 bin lira gelir elde ettik." dedi.

Kentten Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk kez peynir altı tozu ihracatı yapıldığına dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki dönemde de ihracatımız devam edecek. 2020 yılında ilimizde üretilen süt ve süt ürünleri AB ülkeleri, Mısır, Irak, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Ürdün, Lübnan, Filistin, Yemen, ABD, Pakistan, Bahreyn, KKTC, Fildişi Sahili, Madagaskar, Japonya, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Seyşeller, Arnavutluk, Umman, Dubai ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderildi."

KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı
KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı
KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı
KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Kırklareli, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KIRKLARELİ - 35 milyon liralık süt ve süt ürünü ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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