Şiddetli sağanak, fırtına ve kar İstanbul'u esir aldı

İstanbul'u etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, megakentte hayatı durdurdu. Sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerdeki ev ve iş yerlerini su bastı. Şile ve Sarıyer'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle birçok işletmede maddi hasar oluştu. İstanbul Valiliği, Şile'de okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

YEŞİLÇAY DERESİ TAŞTI

Şile Ağva'da sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Dalgaların etkisiyle kıyı kesimleri sular altında kalırken derenin kenarında bulunan birçok iş yerini de su bastı. İşletmelerdeki masa, sandalye gibi bazı eşyalar suyla birlikte dışarı sürüklendi, bazı araçlarda hasar oluştu.

BUTİK OTELLERİ SU BASTI

Fırtına nedeniyle yerinden sökülen ağaçlar ile asfalttan ayrılan molozlar da suyla etrafa taşınırken, Ağva sahilde bulunan birçok ahşap yapı ve baraka hasar gördü. Bölgede, çok sayıda iş yeri ve butik oteli su basarken bazı işletmeler misafirlerini tahliye etti.

ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ağva'ya ulaşımın sağlandığı ormanlık yolda da devrilen ağaçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Derenin taşması nedeniyle Kabaköz Mahallesi'nde Şile yönünde yol ulaşıma kapatıldı.

EKİPLER BÖLGEDE

Şile Belediyesine bağlı ekipler, bölgede temizlik ve devrilen ağaçların kaldırılmasına yönelik çalışma yürütürken, taşkın bölgesine iş makineleri de getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağva'da deniz ve dere seviyesine yakın yerlerde meydana gelen taşkınlar nedeniyle 94 personel, 38 araç ve iş makinesi, varisco, 3 motopomp, 4 dalgıç pompa ile müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

RÖGARLAR TAŞTI, YOLLARDA GÖLLENMELER OLUŞTU

Yağışın etkisiyle Balıbey Mahallesi, merkez ve rıhtım bölgesinde de ağaçlar devrilirken aydınlatma direği de yola düştü. İlçe merkezinde rögarlar taştı, yollarda göllenme ve su birikintileri oluştu. Kumbaba Mahallesi'nde de su baskınları yaşandı, sahil kesiminde yüksek dalgalar meydana geldi. Bölgede sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

"CAN KAYBI YOK AMA MADDİ HASAR VAR"

Ağva Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İrfan Çaplı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın etkisiyle birlikte denizin kabararak dere yatağını yükselttiğini söyledi. Dere yatağında bulunan ahşap yapı ve barakaların zarar gördüğünü aktaran Çaplı, "Neredeyse her sene benzer olayları yaşıyoruz. Sadece bizim yaklaşık 3-4 milyon liralık zararımız var. Bu bölge için sel yatağı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı var. Herhangi bir yaralı, can kaybı yok ama maddi hasar var." ifadelerini kullandı.

İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurarak, "Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

KENT GENELİNDE 210 EV VEYA İŞ YERİNİ SU BASTI

İstanbul Valisi Davut Gül, ilçedeki hasara ilişkin bilgi vererek, "5 küçük teknemiz zarar gördü. Dükkanlarımız zarar gördü. Yine derelerin denize akamamasından dolayı derelerin taşmasıyla birlikte su basan iş yerlerimiz ve evlerimiz var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Kaymakamlarımızın koordinesinde ilçe belediye başkanlarımız, İSKİ ve AFAD ile diğer kurumlar, herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu. Gül, ihbar sayıları mükerrer olmakla birlikte kent genelinde 210 ev veya iş yerini su bastığını, bunun zaman içinde değişiklik gösterebileceğini sözlerine ekledi.

SARIYER'DE DEV DALGALAR SAHİLDEKİ İŞLETMELERİ VURDU

Sarıyer'in Rumelifeneri ve Garipçe sahillerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde oluşan dev dalgaların kıyıya vurmasıyla 3 balık restoranında hasar oluştu. İşletmelerin açık alanda hizmet verdikleri bölümler yıkılırken, ahşap parçalar ile masa ve sandalyeler rüzgarın da etkisiyle etrafa savruldu.

RUMELİFENERİ MENDİREĞİ YAN YATTI

Fırtına ve dalgaların etkisiyle sahilde bulunan Rumelifeneri mendireği yan yattı. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kıyıya yaklaşmamaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Kimi vatandaşlar, Karadeniz ile İstanbul Boğazı'nın birleşme noktasındaki dev dalgaları izleyerek cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.

İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı. Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı. Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar ve Kartal bölgelerinin yüksek kesimlerinde de kar başladı.