Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi - Son Dakika

Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi

18.01.2021 11:45
Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi, System.String[]

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) verilerine göre, Türkiye'nin kıyı şehirlerinde konut fiyatları son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda artış gösterdi.

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) verilerine göre, Türkiye'nin kıyı şehirlerinde konut fiyatları son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda artış gösterdi.

GABORAS'tan yapılan açıklamaya göre, konut fiyatlarındaki artış özellikle son yıllarda kalabalık şehirlerden sahillere yakın sakin bölgelere yaşanan göç ve salgın sürecinde talebin artmasıyla gerçekleşti.

Açıklamada görüşleri yer alan GABORAS Veri Direktörü Orhan Vatandaş, konut satışlarının geçen yıl 1,5 milyon adetle tarihi zirvesini yakaladığını, bu rekorda salgın sürecinde başlatılan düşük destekli kredi kampanyasının önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Konut fiyatlarında 2017'den bu yana İstanbul, Muğla, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Antalya gibi şehirlerde benzer ticaret hacimleri ve fiyat artışlarını gözlemlediklerini bildiren Vatandaş, özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Bursa'da yüzde 60-80 arasında fiyat artışının gerçekleştiğini aktardı.

Vatandaş, "Salgınla birlikte değişen yaşam biçimleri insanların kentleşmenin yoğun yaşandığı metropollerden doğayla iç içe olabileceği bölgelere eğilimine neden oldu. Fiyat artışının en fazla kıyı ve kırsal bölgelerde gerçekleştiği görülüyor." açıklamasında bulundu.

"Konut imarlı arsa değer artışında İzmir zirvede"

Orhan Vatandaş, son 3 yılda konut imarlı arsa değerlerinde de önemli yükselişler gördüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Metropollerden uzaklaşarak imarlı-imarsız arsa, bağ, bahçe gibi alanlara yatırım yapanlar en çok İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale ve Balıkesir'i tercih etti. Salgın sürecinde İzmir'de imarlı arsada yüzde 32'lik artış görüldü. Bu oran Muğla'da yüzde 20, Antalya'da yüzde 30, Çanakkale'de ise yüzde 5 oldu. İş yeri değerleri açısından da Muğla'da bu alanda yüzde 58, Ankara'da yüzde 52, İzmir'de yüzde 43, Antalya'da yüzde 42, Bursa'da yüzde 25 ve İstanbul'da yüzde 24 artış gözlemliyoruz."

Türkiye, Antalya, Muğla, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi - Son Dakika Ekonomi


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