"Kocaali\'ye değer katacak yatırımları hayata geçireceğiz"

Karadeniz sahillerimizin ekonomik potansiyelini artırmak için yeni balıkçı barınakları inşa edeceğiz. İlçe merkezini güzelleştirecek çalışmalarımız olacak. İnşallah hep birlikte Kocaali'ye değer katacağız" dedi.
Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, yoğun bir şekilde sürdürdüğü ziyaretlerine Kocaali'de devam etti. Programlar kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Alemdar'ın, ilk durağı Kestanepınarı Mahallesi oldu. Burada kahvehaneleri ziyaret eden Başkan Adayı Alemdar, akabinde mahallede yapımı başlayan Karadere Camii temel atma törenine katıldı.
Programlara Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali Belediye Başkan Adayı Turan Yüzücü, AK Parti Kocaali İlçe Başkanı İsmail Demir, MHP Kocaali İlçe Başkanı Adnan Arar ve AK Parti Kocaali Gençlik Kolları İbrahim Deligöz katıldı.
Ziyaretleri sonrası konuşan Alemdar, "Seçim çalışmalarına başladığımız ilk günden itibaren Kocaali başta olmak üzere şehrimizin her bölgesini ziyaret ediyoruz. Bugün de Kestanepınarı mahallemizin kıymetli sakinleriyle buluştuk, hasbihal ettik. Hepsinden Allah razı olsun, bizleri her zaman olduğu gibi yine sıcak bir şekilde karşıladılar. İnşallah 31 Mart sonrası bizler de bu güzide ilçemiz için çalışmalarımızı başlatacağız. Hazırlıklarımızı tamamlayarak projelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Yeni dönemde Turan başkanımız ve ilçe eşrafımızla birlikte Kocaali için bambaşka bir çalışma dönemi başlayacaktır" diye konuştu.
Kocaali'nin hem denizi hem de fındık üretimi ile öne çıkan bir ilçe olduğunu aktaran Alemdar, "Turizm alanında çok yönlü çalışmalar gerçekleştireceğiz. Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerimizde yapılacak sahil düzenlemeleriyle şehrimize yeni mavi bayraklı plajlar kazandıracağız. Karadeniz sahillerimizin ekonomik potansiyelini artırmak için yeni balıkçı barınakları inşa edeceğiz. İlçe merkezini güzelleştirecek çalışmalarımız olacak. İnşallah hep birlikte Kocaali'ye değer katacağız" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Belediye › 'Kocaali'ye değer katacak yatırımları hayata geçireceğiz' - Son Dakika
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