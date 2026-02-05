Kocaeli'de Aldatma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Kocaeli'de Aldatma Tartışması Kanlı Bitti

Kocaeli\'de Aldatma Tartışması Kanlı Bitti
05.02.2026 15:19  Güncelleme: 15:47
Kocaeli\'de Aldatma Tartışması Kanlı Bitti
Aldatma yüzünden çıkan tartışmada kocasını vuran Aysel Duran, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit'te tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran'ın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında karar çıktı.

ALDATMA TARTIŞMASINDA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 29 Ocak 2025'te gece saatlerinde Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Aysel Duran (43) ile kocası Emrah Duran (42) evde tartışmaya başladı. Aldatma meselesi sebebiyle çıkan tartışmanın büyümesiyle Aysel Duran, evdeki tabanca ile kocasına ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emrah Duran'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİZİN BURADAN ÖLÜNÜZ ÇIKAR"

Olayla ilgili davanın son celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, avukatı ve maktulün kardeşi katıldı. Olayın nefsi müdafaa olduğunu söyleyen sanık Aysel Duran, "Olayı isteyerek veya tasarlayarak yapmadım. Son zamanlarda Emrah ile zor zamanlar yaşadım. Bunları çözmek için aile danışmanlarına bile başvurduk. Onu aldattığımı söyleyerek beni sürekli tehdit ediyordu. Olay gecesi de aynı sebeple aramızda tartışma yaşandı. O silahı kendimi öldürmek için elime aldım. Hatta silahı kafama dayadım ancak çocuklarımın sesini duyunca silahı indirdim. Emrah bana, 'Sizin buradan ölünüz çıkar' dedi. Eşimi durdurmak için gözümü kapatarak ateş ettim. 2 kızım var, onları çok seviyorum. Keşke o gece kafama sıksaydım, yine çocuklarımı görmüyorum. Herkesten af diliyorum. Emrah beni son zamanlarda öldürmek istiyordu. Delil arıyordu ama bulamıyordu, bilerek yapmadım, pişmanım" diye konuştu.

24 YIL HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Aysel Duran'ın eyleminde meşru müdafaa şartlarının oluşmadığına kanaat getirdi. Suçun işleniş biçimi, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, amacı ve sebebini göz önüne alan heyet, Duran'ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin 'haksız tahrik' altında işlendiğine hükmeden heyet, cezayı alt sınırdan indirim uygulayarak 24 yıl hapse çevirdi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet

