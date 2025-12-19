İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı - Son Dakika
İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı

İzmit\'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı
19.12.2025 15:49  Güncelleme: 16:33
İzmit\'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana kimliği belirsiz bir İHA düştü. Kamerasının çalışır durumda olduğu bildirilen İHA'nın düşme sebebi ve menşeinin teknik incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

İzmit Çubuklubala Mahallesi'nde tarlada çalışan vatandaş, ağaçlara takılarak düşen bir insansız hava aracını (İHA) fark etti. Olay yerine ekipler sevk edildi, bölgede inceleme başlatıldı.

KAMERASI ÇALIŞIR VAZİYETTE

Düşen İHA'nın kanat açıklığının yaklaşık iki buçuk metre, uzunluğunun ise bir buçuk metre olduğu görüldü. Üzerindeki kameranın çalışır durumda olduğu, kanat ve kuyruk kısmında kırmızı yıldız benzeri işaretler bulunduğu öğrenildi.

İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

MENŞEİ BİLİNMİYOR

İHA'nın menşei ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

ANKARA'DA KONTROLSÜZ İHA'YI F-16'LAR VURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, 15 aralık günü kontrolden çıkarak Türk hava sahasına giren bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denilmişti.

MSB'nin 18 Aralık'taki medya toplantısında, hava savunma sisteminin zafiyet içinde olmadığının altı çizilmişti. Bakanlık, söz konusu İHA'nın "irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güç" olduğuna işaret etti. MSB F-16'lar tarafından düşürülen İHA'nın parçalarının geniş bir alana yayıldığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.

İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var
Son Dakika 3-sayfa İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı - Son Dakika

    Yorumlar (25)

  • Niyazi Demirkapı Niyazi Demirkapı:
    ülke mültecilerden dolayı yol geçen hanına dönmüştü zaten. şimdi de başımıza iha lar çıktı. arkadaş anladık sınırları koruyamıyorsunuz. hava sahası da mı Allah’a emanet o zaman 113 56 Yanıtla
    Timur Yılmaz Timur Yılmaz:
    sizin kadar birşey olsada herşeyi eleştirsek diye ellerini ovuşturmuş bekleyen tiplerden midem bulanıyor. ne biçim mahlukatsınız lan 53 69
    Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Düşmese tespiti yok. işine bakacak. düşmeyen kaç tane var acaba? 58 7
  • Erkan Mahir Erkan Mahir:
    olsun togg yaptık elhamdülillah hava savunma sistemi önemli deil?? 87 49 Yanıtla
    Celil Başer Celil Başer:
    battımı 29 49
    korhan sahin korhan sahin:
    togg mu yapmışlar togg un montajını yapıyorlar parçalar yurtdışından geliypr 0 0
  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Rusya hava savunma sistemimizi test ediyor. benden söylemesi 81 10 Yanıtla
  • Kayra Buğra Akcaabatlı Kayra Buğra Akcaabatlı:
    düşmeyi bıraktım nasıl girdi Türk sahasına 79 5 Yanıtla
    Taylan Özgür Taylan Özgür:
    düşmese kimsenin haberi yok amk :) 14 0
    Samet Samet:
    Kontrol kumandası erdoganda külliye kulesinden takip ediyor???? 2 0
  • Sk 06 Sk 06:
    sınırlar kevgir gibi giren çıkan belli oldu iha yaptık siha yaptık uçaklar füzeler havada uçuşuyor falan filan ama her türlü uçan şey Türkiye'de yersen 59 18 Yanıtla
SON DAKİKA: İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı - Son Dakika
