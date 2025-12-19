İzmit\'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı

İzmit Çubuklubala Mahallesi'nde tarlada çalışan vatandaş, ağaçlara takılarak düşen bir insansız hava aracını (İHA) fark etti. Olay yerine ekipler sevk edildi, bölgede inceleme başlatıldı.

KAMERASI ÇALIŞIR VAZİYETTE

Düşen İHA'nın kanat açıklığının yaklaşık iki buçuk metre, uzunluğunun ise bir buçuk metre olduğu görüldü. Üzerindeki kameranın çalışır durumda olduğu, kanat ve kuyruk kısmında kırmızı yıldız benzeri işaretler bulunduğu öğrenildi.

MENŞEİ BİLİNMİYOR

İHA'nın menşei ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

ANKARA'DA KONTROLSÜZ İHA'YI F-16'LAR VURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, 15 aralık günü kontrolden çıkarak Türk hava sahasına giren bir insansız hava aracı düşürüldüğünü açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve Milli Kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denilmişti.

MSB'nin 18 Aralık'taki medya toplantısında, hava savunma sisteminin zafiyet içinde olmadığının altı çizilmişti. Bakanlık, söz konusu İHA'nın "irtifa, sürat ve boyut olarak tespitinin güç" olduğuna işaret etti. MSB F-16'lar tarafından düşürülen İHA'nın parçalarının geniş bir alana yayıldığını ve arama çalışmalarının sürdüğünü de kaydetti.