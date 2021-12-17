YILBAŞI öncesi 10 ilde sahte içkiden zehirlenen 42 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişiyle en fazla ölümün yaşandığı İstanbul'da 16 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin yurt genelinde düzenlediği operasyonlarda ise yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi yurdun bazı illerinden sahte içkiden ölüm haberleri gelmeye başladı. Şu ana kadar İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, Erzincan, Aksaray, Mersin, Kocaeli ve Zonguldak'ta 42 kişi yaşamını yitirdi. En fazla ölüm ise İstanbul'da yaşandı. İstanbul Valiliği, 11'i yabancı 22 kişinin öldüğünü, hastanede tedavi gören 5'i yabancı, 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiğini açıkladı. İstanbul'u 4'er ölümle Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş takip etti.

Zonguldak'ta sahte içkiden zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Başkan (47) yaşamını yitirdi.