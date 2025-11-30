Kocaeli\'de Tekne Alabora Oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Sahili'nde saat 15.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İçinde 2 balıkçının olduğu öğrenilen tekne alabora oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BALIKÇILARDAN BİRİ KURTARILDI, DİĞERİ ARANIYOR

Denizde bulunan iki kişiden M.Ş.C., ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Teknenin bulunan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar, denizde geniş çaplı tarama faaliyetlerini sürdürürken, diğer ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.