Kocaeli'nde can pazarı! Belediye otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var
Yaşam

Kocaeli'nde can pazarı! Belediye otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

21.01.2026 16:00
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle belediye otobüsü şarampole yuvarlandı. 80 kişinin bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli'nde Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü saat 15.00 sıralarında dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

EN AZ 12 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. 80 kişinin bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle:

Kartepe, Kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

