Kocaeli\'nde can pazarı! Belediye otobüsü şarampole yuvarlandı, çok sayıda yaralı var

Kocaeli'nde Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü saat 15.00 sıralarında dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

EN AZ 12 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. 80 kişinin bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden ilk görüntüler şöyle: