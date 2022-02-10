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KONYA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR - Son Dakika

KONYA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR

10.02.2022 14:18

KONYA'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya kara yolları dün saat 20.30'dan itibaren ulaşıma kapandı.

KONYA'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle kenti komşu illere bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya kara yolları dün saat 20.30'dan itibaren ulaşıma kapandı. Yolların halen kapalı olması nedeniyle otobüslerin geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular da, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletildi. Konya'da dün saat 04.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya ve Isparta'ya bağlayan kara yolları dün saat 20.30'da ulaşıma kapandı. Kentte sadece Konya- Karaman kara yolu ulaşıma açık tutuluyor. Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletildi.

Konya Valiliğinin koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışma grubu, 6 bin 140 personel ve bin 922 araçla 7/24 esasına göre çalışmasını sürdürüyor. Kapalı olan 24 köy yolu açılırken, 165 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Dün akşamdan saatlerinden bugün saat 08.00'e kadar 6 uçak seferi iptal edildi. Farklı bölgelerde mahsur kalan toplam 265 vatandaş ve 131 araç kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edildi.Yine farklı bölgerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişiye de Kızılay ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ve kumanya ikram edildi. 26 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Cihanbeyli, Çumra, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak yüz yüze eğitime yarın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ara verildi. Meram, Selçuklu, Karatay ve Tuzlukçu ilçelerinde ise kırsal mahallelerde ve taşıma sistemle eğitime ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanların ise idari izinli sayılacağı bildirildi.

KONYA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR
KONYA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR
KONYA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR

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Aksaray, Adana, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR - Son Dakika


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