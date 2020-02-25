Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

36 dakika önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede 30'dan fazla ülkeye yayılan ölümcül koronavirüsü Cezayir'e de sıçradı. Cezayir Sağlık Bakanı Benbouzid, ülkedeki ilk koronavirüs vakasını doğruladıklarını açıkladı.

Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Cezayir'e de sıçradı.

Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti. Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 663, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da 16, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 11, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şöyle sıralandı: Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1., İsviçre 1, Hırvatistan 1, Cezayir 1.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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