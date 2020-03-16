Koronanın sosyal medyaya saldığı virüsü dijital medyalar önledi - Son Dakika

İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, korona virüs salgını sebebiyle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği, internet haber sitelerinin doğru ve hızlı haberciliği sayesinde bertaraf edildiğini, internet yasasının acilen çıkmasının şart olduğunu söyledi. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise, "Günümüz koşullarında internet haberciliğini yok saymak ve görmezden gelmek mümkün değildir" diye konuştu.



Muğla İnternet Gazetecileri Derneği ilk genel kurulunu yaptı. Dernek üyelerinin katılımı ile Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi'nde yapılan genel kurulda başkanlığa Seda Köktener seçildi.



Genel kurula CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Mesut Demir, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan, CHP Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği Başkanı Sedat Kurt, Beşkazalılar Platformu Başkanı Devrim Karakuş, İnternet Gazetecileri Federasyonu başkanvekili Sedat Kurt, yönetim kurulu üyeleri Aydın Güneş ve Aysın Komitgan ile derneğe üye gazeteciler katıldı.



İlk olarak saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız söylendi. Daha sonra divan oluşturuldu. Divan başkanlığına Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan seçilirken, üyeliklere ise Hülya Kulalı ve Özgül Özdemir getirildi.



Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Seda Köktener konuşmasında, "İnternet çağında yaşıyoruz. Her şey dijital medyaya dönmüş durumda. Buna hazırlık olarak İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanımızın da öncülüğünde yeni çıkacak mevzuatlara hakim olabilmek adına bu derneği kurduk. Muğla genelinden 37 üyemiz ile yola çıktık. Derneğimiz bünyesinde değişik komisyonlarımız olacak. Umarım çok güzel işlere imza atacağız" dedi.



Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan ise, "İnternet Gazetecileri Federasyonunun olması gereken bir federasyondu. Mesut Demir kardeşimiz federasyon genel başkanı olarak işi bilen bir kişi Muğla İnternet Gazetecileri Derneğinin de Seda Köktener başkanlığında yürüyecek olmasının bizim için bir şans olduğunu düşünüyorum. Umarım bu derneğimiz yaptığı güzel işlerle adından söz ettirecektir" dedi.



"Korona virüs İnternet Yasası'nı geciktirecek"



İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir, "Bilindiği gibi medya sektöründe son birkaç yıldır dijital değişim yaşanıyor. Özellikle son yerel seçimler ve sonrasında bu dönüşüm hızlı bir süreç aldı. Mesleğimizde de doğru ve tarafsız haberciliği hız ile birlikte harmanlamak adına somut adımlar atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, paydaşlarıyla birlikte sürdürdüğü İnternet Yasası ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine, internet yasası ile ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Malum ülke gündeminin yoğunluğu ve korona virüs salgını sebebiyle Mart ayı sonunda beklenti içerisinde olduğumuz internet yasasının Meclis'e gelme sürecinde gecikme olabilir" dedi.



Korona virüs salgını sebebiyle sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğinin, internet haber sitelerinin doğru ve hızlı haberciliği sayesinde bertaraf edildiğini dikkat çeken Demir, sosyal medyada dolaşan gerçek dışı haber ve fotoğrafların vatandaşlar tarafından itibar edilmeyerek, haber sitelerinin yayınladığı haberler ve yetkililerin açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini vurguladı.



İnternet yasasında sadece internet haber sitelerinin resmi ilan alması ve 212 basın kanununa göre sigorta yapılabilmesi konusunun yanı sıra sosyal medya ile ilgili de yasa içerisinde önemli çalışmaların olacağının altını çizen Mesut Demir, "Ülkemizde geç kalınmış internet yasasının en kısa zamanda Meclis'ten geçirilerek kanunlaşması en büyük beklentimiz. Bunun yanı sıra, meslektaşlarımızın ve medya kurumlarının önemli sorunlarından biri de, vasıflı muhabir ve editör bulunamaması. Üniversitelerin iletişim, basın yayın ve gazetecilik alanlarından mezun olanların eksik bilgilerle diploma alması da düşündürücü bir durum. Böyle olunca, medya kuruluşları, muhabir ve editörü kendisi yetiştirmek zorunda kalmaktadır" diye konuştu.



"Basın Meslek Odası konusunda adımlar atılmalı"



Türkiye'de bir basın meslek odasının artık kaçınılmaz bir hal aldığına da dikkat çeken İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Bugün genele baktığımızda, avukatların, doktorların ya da başka mesleklerde çalışanların bir odası bulunmakta ve bu odaya kayıtlı değil ise mesleğini yapamamaktadır. Lakin, basın sektörünün bir odası olmaması da üzücüdür. Çıkarılacak internet yasasının içinde ya da ayrı bir yasa ile basın sektörünün de bir odası olması konusunda adımlar atılması kaçınılmazdır. Meslektaşlarımızın önemli sorunlarından birisi de pasaport konusudur. 212 Basın Kanunu çerçevesinde basın kartı olan meslektaşlarımıza verilen gri pasaportun yerine yeşil pasaport verilmesi ile ilgili bir kanun tasarısı da, meslektaşlarımızın özellikle yurt dışında yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önemli adım olacaktır."



CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da, "Günümüz koşullarında internet haberciliğini yok saymak ve görmezden gelmek mümkün değildir. Fakat bu konuda eksikler olduğu gözüküyor. Az önce başkanımın ilettiği notları aldım. Bu konuda bize düşen bir görev olursa elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yapılan yasalarda paydaşlarla fikir alışverişinde bulunulmayınca eksikler olabiliyor. Bununla karşılaşabiliyoruz. Yasada bir eksiklik varsa bunların tespit edilip, yasa geçmeden komisyonda gerekli müdahalelerin yapılması lazım" dedi.



Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Bozoğlu ve Beşkazalılar Platformu Başkanı Devrim Karakuş, derneğin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yapılan genel kurul sonucunda seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanlığına Seda Köktener seçilirken, Başkan Vekilliğine Sıdıka Kölemen, Başkan Yardımcılığına Milas'tan Volkan Yıldız, yine Başkan Yardımcılığına Bodrum'dan Fatih Bozoğlu, Genel Sekreterliğe Fethiye'den Murat Yalçın, Genel Sekreter Yardımcılığına Marmaris'ten Arzu Sarıtaş, Saymanlığa Fethiye'den Ersin Dal getirildi. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Fethiye'den Emrullah Gök, Fethiye'den Selin Köktener ve Seydikemer'den Zekeriya Şahin seçildiler. - BURSA