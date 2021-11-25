Köy Enstitüleri fotoğraf sergisi Karabağlar'da - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'ndaki etkinliğin açılışına, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, YKKED Genel Başkan Yardımcısı Semiha Özalp Günal ve genel merkez yöneticileri, YKKED İzmir Şube Başkanı Özgün Utku ve şube yöneticileri, İzmir Eski Milletvekili Musa Çam, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, CHP Karabağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhuriyetimizi kuran iradenin ekonomiyle birlikte eğitimi öncelediğini ve bunu ülkenin tamamına yayabilmek için canla başla çalıştığını hatırlattı. Eğitim, kültür, sanat, ekonomi gibi alanlarda o gün atılan temellerin bugün dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Cumhuriyet ne olursa olsun her türlü engeli aşmayı başarmıştır. Bugünlere ulaşmamızda büyük emeği olan öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Önemli bir deneyim!

Köy Enstitülerinin gerek ülkemiz gerek dünya için önemli bir deneyim olduğuna dikkat çeken Başkan selvitopu, "Yok edilmelerinin ardındaki en önemli felsefe, yüksek kâr hırsıdır. Bu yöntemle eğitimin ülkeyi geliştireceğini ve paylarının küçüleceğini hisseden güçler, onu yok etmek için uğraşmışlardır. Başarıya da ulaşmışlardır. Kapatılmaları ülkemiz için en büyük kayıplardan biridir. Bu tip eğitim kurumlarına ihtiyacımız olduğunu bugün çok daha iyi biliyoruz. Benzer projelerin olması gerektiğini tartışıyoruz. O nedenle böyle bir serginin, bu süreçte açılması çok anlamlıdır. Karabağlar Belediyesi'ne bu fırsatı sunan ve emek veren başta dernek yöneticileri olmak üzere herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

YKKED Genel Başkan Yardımcısı Günal ve İzmir Şube Başkanı Utku da konuşmalarında, Köy Enstitüsü ruhunu yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca sergiye desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu, sergiye katkı sunan isimlere katılım belgelerini verdi.

Küratörlüğünü Avukat Erhan Meço'nun yaptığı ve 21 Aralık'a kadar açık kalacak sergide, İbrahim Aşçı, İsmail Başoğlu, Cennet Solak, Melahat Yıldırım, Adem Kapan, Ahmet Gülmez, Burhan Çetinkaya, Hacı Tansu, Ertuğrul Erdem, Hülya Aslan, Hüseyin Özdemir, Ayşegül Yılmaz ve Musa Tekin, Osman Demircan, Ömer Ökten, Serdar Erkan, Veli Akdal ve Hüseyin Peker'in fotoğrafları yer alıyor.