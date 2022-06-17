Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsünün verilmesi "yüksek" ilgimizi gerektiriyor - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsünün verilmesi "yüksek" ilgimizi gerektiriyor

17.06.2022 14:45
Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsünün verilmesi "yüksek" ilgimizi gerektiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsünün verilmesi ihtimalinin, Rusya'nın "yüksek" ilgisini gerektirdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsünün verilmesi ihtimalinin, Rusya'nın "yüksek" ilgisini gerektirdiğini belirtti.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdiğine dikkati çeken Peskov, söz konusu ziyaretlerin sonuçları konusunda bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Macron, anlaşmazlıklar ile tartışmalı konuların müzakere masasında çözülmesinden yana. Bu yaklaşıma değer veriyoruz." şeklinde konuştu.

Peskov, Putin'in Scholz ve Draghi ile görüşmeyi planlamadığını ifade etti.

"Tahıl meselesi ile ilgili istişareler sürüyor"

Ukrayna'ya AB aday ülke statüsünün verilmesi ihtimaline değinen Peskov, "Elbette, bu yüksek ilgimizi gerektiriyor. Çünkü Avrupa'da AB'nin askeri, savunma ve güvenlik alanlarının güçlendirilmesi konusunda tartışmaların yoğunlaştığını hepimiz biliyoruz. AB'de çeşitli dönüşümler yaşanıyor." dedi.

Ukrayna'dan tahılın sevkiyatı meselesiyle ilgili Peskov, Rusya, Türkiye ve Ukrayna arasında bu konuda temasların sürdüğünü belirterek, "Bu konuda istişareler yapılıyor. Kiev'in pozisyonu henüz net değil." ifadesini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere sürecine de değinen Peskov, "Bu müzakerelere açık olduklarını, ancak Kiev'in nisandan itibaren Rus tarafı ile irtibatı kestiğini" söyledi.

YORUMLAR
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Putin: '(Ukrayna'nın olası AB üyeliği) AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil.' Putin: '(Ukrayna'nın olası AB üyeliği) AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil.' AB'de saatlik iş gücü maliyeti 1'inci çeyrekte yükseldi AB'de saatlik iş gücü maliyeti 1'inci çeyrekte yükseldi
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Ukrayna'ya AB adaylığı statüsünün verilmesi 'yüksek' ilgimizi gerektiriyor - Son Dakika

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